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恒指低開129點 科指跌0.54% 電視廣播升5.98%

恒指今早低開129點或0.64%，報20437點，大市成交金額13億元；國指今早低開51點或0.75%，報6887點。恒生科技指數開市報4188點，跌0.54%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。京東（9618）、中海油（0883）、聯想（0992）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，52隻下跌，19隻無升跌。京東（9618）升1.79%，報188元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌2.99%，報15.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，17隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報73.9元，升5.42%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報15.82元，跌3.06%。

恒指下試10天線(20309.87點)。科指下試250天線(4162.93點)。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）開市報301.4元，升1.69%。越秀交通基建（1052）開市報4.68元，無升跌。

石四藥（2005）發盈喜，料全年多賺40%至45%。開市報4.87元，無升跌。

中信銀行（0998）AH股齊供股，10供3集資最多400億人幣。開市報3.76元，跌0.27%。

恒生（0011）90周年，展出發展足跡文物。開市報126.4元，跌1.94%。

碧服（6098）盈警，去年股東應佔淨利潤跌逾半。開市報15.56元，跌2.99%。

鷹君（0041）去年核心盈利增3%，完成對皇玥投資。無成交，報18.4元。

味千（0538）預警去年盈轉虧最多1.7億人幣。無成交，報0.87元。

匯賢（87001）去年分派金額跌9%，末期分派增22%。無成交，報1.15元。

快狗打車（2246）料去年虧損擴至逾11億人幣。開市報3.21元，升0.94%。

電視廣播（0511）股價升55%，大台小股東大聯盟稱獲逾5%股東支持醞釀開股東會。大正資本：在TVB投資賬面賺逾4000萬。創52周高，見6.2元，開市報6.2元，升5.98%。

滬深港通3月13日再擴容，在港主要上市外國公司獲納入。上海證券交易所：滬港通下港股通納入渣打（2888）開市報74元，跌0.07%、保誠（2378）無成交，報120.5元、名創優品（9896）無成交，報36.7元、太古B（0087）無成交，報10.14元、新東方在線（1797）開市報46.05元，無升跌，等12間公司股份，但是同時調出澳優（1717）無成交，報4.25元。

正榮地產（6158）開市報0.34元，無升跌、及雲音樂（9899）無成交，報92.35元三家公司股份。

ESR（1821）獲日本JCR發AA-評級，在日管理資產達320億美元。開市報13.82元，跌0.29%。

亨得利（3389）料去年轉蝕至少8000萬人幣。無成交，報0.154元。

大同機械（0118）料去年綜合溢利至少跌76%。無成交，報0.33元。

碧桂園（2007）2月銷售額按月增12%。開市報2.6元，跌1.52%。

合景泰富（1813）2月銷售額按月增21%。開市報1.76元，跌1.12%。

乘聯會：2月新能源乘用車廠商批發按年增60%，按月增30%，Tesla銷量升13%。吉利（0175）開市報10.62元，無升跌。比亞迪（1211）開市報225.2元，無升跌。華晨中國（1114）開市報3.82元，跌0.78%。廣汽集團（2238）開市報5.32元，升0.19%。東風集團股份（0489）開市報4.27元，升0.23%。長城汽車（2333）開市報10.7元，升0.38%。北京汽車（1958）無成交，報2.3元。慶鈴汽車股份（1122）開市報1.05元，無升跌。小鵬（9868）開市報37.4元，升1.49%。五菱（0305）無成交，報0.93元。理想汽車（2015）開市報98.75元，跌0.1%。蔚來（9866）開市報73.9元，升5.42%。零跑（9863）無成交，報30.7元。

美高梅中國（1928）據報2月尾已劃設國際客博彩專場。開市報27.5元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中國通號（3969）創52周高，見3.08元，開市報3.08元，升0.33%；電視廣播（0511）創52周高，見6.2元，開市報6.2元，升5.98%；中石化（0386）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報32.4元，升7.11%；電視廣播（0511）創52周高，見6.2元，開市報6.2元，升5.98%；蔚來（9866）開市報73.9元，升5.42%；東陽光藥（1558）開市報8.38元，升3.71%；金山雲（3896）開市報2.32元，升3.57%；神州控股（0861）開市報4.1元，升3.54%；金地商置（0535）開市報0.62元，升3.33%；醫脈通（2192）開市報10.7元，升3.28%；嗶哩嗶哩（9626）開市報173.9元，升2.96%。

下跌異動股，包括，香港教育國際（1082）開市報1.64元，跌8.38%；深藍科技（1950）開市報0.126元，跌4.55%；朝聚眼科（2219）開市報5.91元，跌3.75%；金蝶（0268）開市報15.82元，跌3.06%；碧桂園服務（6098）開市報15.56元，跌2.99%；中銀航空租賃（2588）開市報57.05元，跌2.81%；數碼通（0315）開市報5.1元，跌2.67%；龍湖（0960）開市報24.35元，跌2.21%。

 

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