麥樸思表示，該行沒有就限制轉賬做出任何解釋，並要求他提供20年來的證據記錄，包括資金來源。他在上述採訪中表示，是政府要限制資金流出，「所以我在投資中國時會非常、非常謹慎」。他形容要求荒誕，現時會轉經香港操作，「（香港）似乎比較開放一點，可以將資金匯入、匯出」。

信報向其查詢獲回覆稱，原本打算把個人名下在上海的匯豐銀行戶口資金，轉到自己在香港的匯豐銀行戶口，但遭上海的匯豐銀行拒絕，這是他首次未能把資金從內地匯出境外，故相信與資本管控有關，此情況大大削弱其在內地投資的信心，「你不會想投資在一個你沒辦法把資金匯走的國家」。

麥樸思表示，銀行要求他提供一系列文件，證明其戶口內資金的來源，以及是否已清繳所需稅務，惟其戶口已開設約20年，根本不可能提供全部相關的文件。他強調，戶口內的資金是出售在上海的房地產所得，總額約300萬元人民幣，「似乎我無可能把資金匯出中國，現時或者要親身到上海提取現金，然後直接在當地花費」。

匯豐發言人回應該報查詢時解釋，「無論是否本行的客戶，我們不能評論個別人士或企業的言論。匯豐在履行所營運市場監管規則的同時，會繼續滿足客戶對跨境銀行服務的需求」。

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