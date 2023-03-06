報道指，年初已獲准成為首間外資行參與境內國債期貨交易的渣打銀行（2888），對本港開展國債期貨表現積極。渣打金融市場部亞洲區主管陳銘僑表示，「一定有興趣參與並已表態」，國債市場交易規模龐大，該行有不少客戶及機構投資者均持有現貨國債，希望有渠道對沖，「唔使吓吓現貨買出買入」。

港交所發言人回覆該報查詢時說，已就推出國債期貨與相關監管機構及市場各方積極開展商討，將繼續緊密協作以推出有關產品，並會適時公布更多細節。

報道指，據悉，去年底港交所邀請數間中外資行，洽談成為國債期貨市場莊家，以提供市場流通量，初步傾向期貨合約品種包括2年、5年及10年期，操作以現金（離岸人民幣）結算計價，會以合約模擬國債籃子內成份債的平均收益率，以及中國金融期貨交易所（CFFEX）的國債期貨收益率作參考定價。

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