集團表示，收入和盈利下跌，主因是疫情衝擊，及應對疫情防控措施，導致收入減少，而且2021年度因分拆湖北漢孝高速公路而錄得收益9.61億元。

集團提到，連同已派發之中期股息每股10港仙，報告年度的股息總額為每股20港仙，全年派息率相當於64.4%。

越秀交通認為，國家政策表明，到2025年，綜合交通運輸基本實現一體化融合發展，預料2035年，現代化高質素國家綜合交通網大體建成。集團補充，隨着防疫措施鬆綁，去年12月以來集團大部分項目收入反彈，今年春運以來，集團收費公路車流量亦比2022年、2019年同期均呈雙位數增長。集團預料，隨着居民收入水平增長，出行需求增加，加上經濟發展，相信汽車保有量及貨運仍會增長，故依然看好行業的發展前景。

越秀交通升0.4%，收報4.7元。

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