越秀交通（1052）公布去年全年業績，截至去年底止全年收入為32.89億元人民幣（下同），按年跌11.2%，純利按年跌69.1%至4.53億元，末期息每股派10港仙。
集團表示，收入和盈利下跌，主因是疫情衝擊，及應對疫情防控措施，導致收入減少，而且2021年度因分拆湖北漢孝高速公路而錄得收益9.61億元。
集團提到，連同已派發之中期股息每股10港仙，報告年度的股息總額為每股20港仙，全年派息率相當於64.4%。
越秀交通認為，國家政策表明，到2025年，綜合交通運輸基本實現一體化融合發展，預料2035年，現代化高質素國家綜合交通網大體建成。集團補充，隨着防疫措施鬆綁，去年12月以來集團大部分項目收入反彈，今年春運以來，集團收費公路車流量亦比2022年、2019年同期均呈雙位數增長。集團預料，隨着居民收入水平增長，出行需求增加，加上經濟發展，相信汽車保有量及貨運仍會增長，故依然看好行業的發展前景。
其他報道
恒指收市升35點 科指跌0.81% 成交、北水升 南北水均第4日流入 TVB升幅收窄至9%
Mapxus偕NOIZChain建構遊戲化金融元宇宙 行商場可賺代幣
恒指半日升8點 科指跌0.9% 250天線失而復得 TVB再升25%
美參議院將推兩黨法案 有系統地禁止包括TikTok等內地技術
內媒引述專家分析：5%增長目標有助舒緩政策壓力 實際增長可達5.5%
澳新銀行：內地5%目標或於去年底設定 未有考慮近期更快的增長數據