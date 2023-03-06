雷添良透露，兩地證監機構正就在風險可控前提下，適當擴大合資格投資產品範圍、允許符合要求的證券公司作為代銷機構參與理財通等進行磋商，並已取得積極進展。他又建議，兩地監管機構能研究可行的監管安排並盡快落地實施，允許證券公司和從業人員提供跨境投顧服務。

此外，雷添良提出目前內地和香港已經在《內地與港澳關於建立更緊密經貿關系的安排（CEPA）》框架下，建立了資格對照的基礎，內地及香港專業人員在申請對方證券期貨從業資格的相關程度得以簡化，希望在此基礎上，推出證券及期貨業務牌照和從業資格的互認。

雷添良指出，香港現有的監管框架設有短期牌照制度，允許符合條件的機構及人員在特定時間內在香港進行受規管活動。建議內地監管部門可借鑒相關制度，探討便利香港機構及人員在內地執業的政策，例如以大灣區作為試點或者在限定服務範圍內，允許香港證監會持牌機構及人士以短期牌照的形式，在內地從事證券或期貨業務。同時，允許香港持牌代表掛靠內地證券公司或期貨公司，短期在內地為內地投資者提供服務。