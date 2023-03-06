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多方原告擬對港交所旗下LME索償逾7億   但被暫緩行動

港交所（0388）發公告指，多名原告在今天向英國商業法院，向集團旗下的全資附屬公司倫敦金屬交易所（LME）和 LME Clear Limited（LME Clear）提出申索，追討損失約8000萬英鎊（約7.54億港元），事涉2022年3月8日鎳價在短時間內大幅挾升，LME以鎳市場已出現失序的情況為由叫停鎳錄貨交易有關。原告人聲稱，LME的決定屬不合法干預其人權。但是因為處理其他機構在此前所提司法覆核在前，因此在未有裁決前暫緩申索行動。

今次提出申索的各方，包括AQR Capital Management LLC、 DRW Commodities LLC、Flow Traders BV、 Capstone Investment Advisors LLC及Winton Capital Management Limited。LME和LME Clear管理層認為，今次申索毫無法律依據。其強調LME一直以市場的整體利益行事，鎳交易其後於2022年3月16日恢復進行。由於該申索並沒有提出就港交所於去年6月6日及6月7日公布有關Elliott Associates, L.P及Jane Street Global Trading, LLC提出申索所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。