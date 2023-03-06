今次提出申索的各方，包括AQR Capital Management LLC、 DRW Commodities LLC、Flow Traders BV、 Capstone Investment Advisors LLC及Winton Capital Management Limited。LME和LME Clear管理層認為，今次申索毫無法律依據。其強調LME一直以市場的整體利益行事，鎳交易其後於2022年3月16日恢復進行。由於該申索並沒有提出就港交所於去年6月6日及6月7日公布有關Elliott Associates, L.P及Jane Street Global Trading, LLC提出申索所涉及範圍以外的任何問題，有關方已同意在司法覆核申索作最後裁決之前暫緩原告人的申索。