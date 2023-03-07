道瓊斯工業平均指數收漲40點，升幅0.13%，報33431點。標普500指數收漲2點，升幅0.07%，報4048點。納斯達克綜合指數收跌13點，或0.12%，報11675點。

默沙東升3.95%，報111.1美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻27點，而波音跌1.48%，報211.92元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報153.83元，升1.85%，谷歌母公司Alphabet收市報95.13元，升1.58%，亞馬遜收市報93.75元，跌1.21%，Facebook收市報184.9元，跌0.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報464點。德國DAX指數收漲0.49%，報15653點；法國CAC 40指數漲0.35%，報7373點；英國富時100指數收跌0.22%，報7929點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.67%，報7433點。

美2年期10年期債息倒掛，曾低見93.646基點，創有紀錄以來的即市新低，收市報93.466基點，是1981年10月2日後收市新低，當日報-93.65點。

美3個月10年期債息倒掛，曾低見97.149基點，是2月27日98.242基點後最闊。收市報91.096基點，是2月28日後收市新低，當日報93.241基點。

道指曾升最多0.54%，是3月3日後最大升幅，當日升幅為1.22%。高見33572.22點，是2月21日33699.69點後最高。收市報33431.44點，是2月17日後收市新高，當日報33826.69點。連升4日，累計升774.74點，對上一次連升4日是1月25日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月25日。

標指曾升最多0.81%，是3月3日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見4078.49點，是2月17日4081.51點後最高。收市報4048.42點，是2月17日後收市新高，當日報4079.09點。連升3日，累計升97.03點，對上一次連升3日是2月2日。連續第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月21日。

納指曾跌最多0.18%，是3月2日後最大跌幅，當日跌幅為0.93%。低見11667.48點，是3月3日11514.74點後最低。收市報11675.74點，是3月2日後收市新低，當日報11462.98點。

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