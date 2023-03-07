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港股ADR跌32點 夜期高水50點 美期升亞股個別發展 九置、海豐等業績

美股個別發展，港股ADR跌32點或0.16%，報20571點，即月恒指夜期升36點，報20653點，夜期高水50點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.22%，折合報362.19元；阿里巴巴（9988）升0.79%，折合報87.94元；美團（3690）跌0.55%，折合報142.12元；匯控（0005）升0.43%，折合報58.4元；建行（0939）跌0.75%，折合報4.99元。

道期現升0.071%；標期現升0.08%；納期現升0.08%。日股現升0.02%，韓股現跌0.04%，澳股現跌0.12%。

VIX指數隔晚升0.64%或0.12點，報18.61點。

紐油現升0.02%或0.02美元，報80.48美元；布油現升0.4%或0.35美元，報86.18美元；金價現跌0.05%或1.06美元，報1845.8美元；LME 銅期貨隔晚跌0.7%或63美元，報8920.5美元。美國10年期債息現升0.29%或0.0118厘，報3.9695厘。

今日焦點股份可留意：

攜程（9961）全年、第四季均轉盈，收入勝預期，第四季度出境機票預訂量升2倍。

多間公司最快今日公布業績，包括，九龍倉置業（1997）、海豐國際（1308）、中鋁國際（2068）、五礦資源（1208）等。

澳博（0880）因應關場及重續回力租約需計提減值逾12億，料全年虧損78億。

多方原告擬對港交所（0388）旗下LME索償逾7億，但被暫緩行動。

小米（1810）雷軍：小米造車料明年上半年量產。

1957 & Co.（8495）發盈警，料去年純利最多瀉逾八成。

萊爾斯丹（0738）第四季零售銷售跌逾三成，同店銷售跌24%。

越秀交通（1052）去年純利跌近七成，末期息每股派10港仙。越秀交通：母公司收購兩高速公路，待培育成熟有機會注入上市公司。

周大福珠寶（1929）老臣子陳世昌私人原因退任執董。

越秀地產（0123）今年首2個月賣樓收入增1.8倍。

中海外（0688）二月賣樓升153%。

中海外宏洋（0081）二月賣樓升135.5%。

融信中國（3301）二月賣樓跌近84%。

金地商置（0535）二月賣樓跌21.86%。

吉利（0175）2月總銷增39%，首兩月跌5%，完成目標12%，純電首兩月增15%。

 

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