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恒指高開3點 科指跌0.04% 阿里升2%

恒指今早高開3點或0.02%，報20606點，大市成交金額16億元；國指今早低開4點或0.07%，報6932點。恒生科技指數開市報4175點，跌0.04%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、京東（9618）貢獻恒指較多。美團（3690）、騰訊（0700）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌21隻升，33隻下跌，22隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.01%，報89元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌1.26%，報141.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，14隻下跌，12隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報89元，升2.01%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報72.05元，跌2.5%。

恒指受制於20天線(20682.7點)。科指下試250天線(4158.96點)。

攜程（9961）全年、第四季均轉盈，收入勝預期，第四季度出境機票預訂量升2倍。開市報310元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，九龍倉置業（1997）開市報44.75元，升0.11%。海豐國際（1308）開市報18.5元，升0.98%。中鋁國際（2068）無成交，報1.97元。五礦資源（1208）開市報2.38元，無升跌。

澳博（0880）因應關場及重續回力租約需計提減值逾12億，料全年虧損78億。開市報4.04元，跌2.65%。

多方原告擬對港交所（0388）旗下LME索償逾7億，但被暫緩行動。開市報340元，升0.06%。

小米（1810）雷軍：小米造車料明年上半年量產。開市報12.42元，跌0.64%。

1957 & Co.（8495）發盈警，料去年純利最多瀉逾八成。無成交，報0.36元。

萊爾斯丹（0738）第四季零售銷售跌逾三成，同店銷售跌24%。無成交，報0.42元。

越秀交通（1052）去年純利跌近七成，末期息每股派10港仙。越秀交通：母公司收購兩高速公路，待培育成熟有機會注入上市公司。開市報4.51元，跌4.04%。

周大福珠寶（1929）老臣子陳世昌私人原因退任執董。開市報15.44元，跌1.03%。

越秀地產（0123）今年首2個月賣樓收入增1.8倍。開市報12.4元，跌0.96%。

中海外（0688）二月賣樓升153%。開市報20.75元，升0.24%。

中海外宏洋（0081）二月賣樓升135.5%。無成交，報3.22元。

融信中國（3301）二月賣樓跌近84%。開市報0.91元，無升跌。

金地商置（0535）二月賣樓跌21.86%。無成交，報0.6元。

吉利（0175）2月總銷增39%，首兩月跌5%，完成目標12%，純電首兩月增15%。開市報10.64元，升0.38%。

破頂股表現

破頂股包括，滿貫集團（3390）創上市新高，見6.25元，開市報6.25元，升0.97%；京信通信（2342）創52周高，見1.62元，開市報1.62元，無升跌；中海油（0883）創52周高，見12.02元，開市報12.02元，升0.33%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，無升跌；飛達控股（1100）創52周高，見2.03元，開市報2.03元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括建發新勝（0731）低見0.24元，開市報0.24元，跌4%。

異動股

上升異動股，包括，盈滙企業控股（2195）開市報0.096元，升14.29%；CHINANEWENERGY（1156）開市報0.195元，升12.07%；綜合環保集團（0923）開市報0.058元，升11.54%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）開市報0.64元，升4.92%；彩客新能源（1986）開市報1.55元，升4.73%；博耳電力（1685）開市報0.375元，升4.17%；大唐潼金（8299）開市報0.194元，升3.74%；復興亞洲（0274）開市報0.206元，升3.52%；象興國際（1732）開市報0.3元，升3.45%；中原建業（9982）開市報0.64元，升3.23%。

下跌異動股，包括，愛德新能源（2623）開市報0.054元，跌5.26%；IGG（0799）開市報2.75元，跌5.17%；寶寶樹集團（1761）開市報0.38元，跌5%；萬裕科技（0894）開市報0.62元，跌4.62%；禪遊科技（2660）開市報3.53元，跌4.59%；中國口腔產業（8406）開市報0.236元，跌4.07%；越秀交通基建（1052）開市報4.51元，跌4.04%；建發新勝（0731）創上市新低，見0.24元，開市報0.24元，跌4%。

 

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