據公告，王明輝持有股份100.8萬股，承諾將嚴格按照相關法律法規的規定，自實際離任之日起六個月內，不轉讓其持有或新增的云南白藥股份。

雲南白藥指，在董事會選舉產生新任董事長前，由公司法定代表人、董事、首席執行官（總裁）董明代為履行董事長職責，主持董事會日常工作，直至選舉產生新任董事長為止。現年約47歲的董明則於2021年3月加入雲南白藥，據公司年報顯示，他引入「D to C」變革，為公司的數字化轉型升級以及打造綜合解決方案提供商的戰略定位提供助力。

現年約61歲的王明輝，據雲南白藥以往年報顯示，他自1999年5月26日至2004年5月25日任公司總裁，2004年5月26日至今任公司董事長、總裁。兼任云南醫藥集團有限公司總經理。

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