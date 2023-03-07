近月新盤銷售有回溫跡象，彭博房地產行業資深分析師黃智亮表示，2月本港銀行沒有跟隨美國加息，發展商在按揭未上調前趕緊推盤。樓價年初至今亦反彈5%，不過他指市場目前預期今年美國聯儲局在上半年前仍會加息0.75厘，實際按息料升至4厘，高於租金回報率，減少投資客收租需求，因此認為近期樓價5%的反彈可能相當短暫，預期今年樓價或再跌5%。
黃智亮預期，今年一手樓銷售將較去年低位回升50%至1750億元，財政預算案將首置買家繳交較高稅率的樓價門檻調高，加上通關後內地客購買豪宅，近年買家因仍然虧損不會換樓，而將成交推向一手市場，均有助支持一手成交量，但在高息下料不能回到2021年水平。
2月銀行沒有跟隨美國上調最優惠利率，銀行行業資深分析師陳永富認為，在量化寬鬆後，銀行體系總結餘需要500億元才足夠，相對目前還有約270億元減少空間。他認為一旦跌至500億元，港元拆息和最優惠利率便需要上升，去年本港P息只加0.6厘少於美息，他認為P息還有1厘加息空間，即細P由5.625厘升至6.625厘，供樓負擔將較去年6月增四成，對住樓剛性需求有較大影響。
此外，券商及交易所行業資深行業分析師黃穎珊預期，今年本港上市集資額將按年回升3倍至400億美元（約3140億港元），截至2月底港交所（0388）已有90隻申請，多於去年80間上市公司數目，因為去年股市下跌，不少公司放棄上市申請，不過企業對資本的需求已在上升，已見到它們重新提交申請。
黃穎珊又指，中美關係持續緊張，部分在美國上市的獨角獸或會到港上市。港交所將修改上市規則讓沒有收入盈利的科企來港上市，內地近周確定海外上市規則，是對科技加息監管完結的訊號，預期它們符合規則後可能再次進入市場。另外，去年底外國公司納入南向通，增加如沙特亞美等公司在港上市的吸引力。
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