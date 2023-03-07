該行進一步引述業界指，貴賓博彩表現按月大致持平，贏率大概維持在正常水平。中場方面則按月跌5%。目前為止，其無意改變3月份賭收達100億元的預測水平，約回復到2019年的39%水平。

另根據各博彩企業新簽的承批合同，承批公司須於每年三月底或之前，向政府提交其於去年實施附於本批給合同的投資計劃及已獲核准的具體項目執行方案的報告，須最少載明有關具體投資項目的執行情況、已投放的金額、實施時間及成效，並按政府要求提交相關補充資料。

濠賭股昨日除永利澳門（1128）略有升幅，上升0.39%，餘下皆跌。六大牌主中，當中跌幅最大為昨晚發盈警預告巨額虧損的澳門博彩（0880），全日跌4.11%。

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