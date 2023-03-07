花旗最新報告引述消息指，今年澳門首5天錄得博彩收入18億元（澳門元、下同），日均為3.6億元，較2月份最後9天的日均賭收3.47億元為高。該行相信，賭收回復強勁表現，與內地旅遊團客逐漸恢復有關。一般而言，澳門賭收很多時會在兩會期間表現受到影響，但是最新及正面的賭收趨勢，則否定了季節性因素。
該行進一步引述業界指，貴賓博彩表現按月大致持平，贏率大概維持在正常水平。中場方面則按月跌5%。目前為止，其無意改變3月份賭收達100億元的預測水平，約回復到2019年的39%水平。
另根據各博彩企業新簽的承批合同，承批公司須於每年三月底或之前，向政府提交其於去年實施附於本批給合同的投資計劃及已獲核准的具體項目執行方案的報告，須最少載明有關具體投資項目的執行情況、已投放的金額、實施時間及成效，並按政府要求提交相關補充資料。
濠賭股昨日除永利澳門（1128）略有升幅，上升0.39%，餘下皆跌。六大牌主中，當中跌幅最大為昨晚發盈警預告巨額虧損的澳門博彩（0880），全日跌4.11%。
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