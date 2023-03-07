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香港電訊﹕通關後Tap & Go 銀聯虛擬卡交易金額、筆數倍升

香港電訊（6823）表示，旗下電子錢包Tap & Go 「拍住賞」銀聯虛擬卡於中港澳全面通關後，港人內地交易金額及交易筆數，與去年同期未通關時比較均升超過一倍。

Tap & Go 銀聯虛擬卡加入雲閃付 APP 可於內地超過 2900 萬個內地商戶以銀聯二維碼付款。加入 Apple Pay 或 Huawei Pay，亦可於內地超過

1800 萬個接受銀聯手機閃付的消費點付款。於澳門，客戶亦可於分別超過 3 萬個接受雲閃付 APP 的銀聯二維碼或銀聯手機閃付的商戶進行消費。

香港電訊表示，有銀聯標誌的商戶便能使用Tap & Go 。客戶可直接使用 Apple Pay、Huawei Pay （「手機閃付」）或雲閃付 APP 的銀聯乘車碼，支付交通使費。交通網絡覆蓋數10個城市的地鐵及數百個城市的公交，包括廣深城際和諧號動車、深圳地鐵及巴士、廣州地鐵及巴士、東莞地鐵、佛山地鐵、環島中港通巴士、港珠澳大橋穿梭巴士、珠江客運及永東巴士等。除了交通，內地餐廳、購物服務和娛樂類綫下和綫上商戶都已經支持銀聯卡、閃付和銀聯二維碼付款。

香港電訊表示，Tap & Go 銀聯虛擬卡同時提供港幣及人民幣戶口，客戶不需要有內地帳戶或預先兌換現金， 就可隨時以港幣兌換成人民幣在內地消費。

 

 

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