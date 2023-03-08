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鮑威爾暗示加快加息步伐 美2年10年期倒掛創40年最闊 道指跌574點

聯儲局主席鮑威爾放鷹，暗示加快加息步伐，表示利率峰值可能高於先前預期，必要時準備加快升息步伐。2年期美債殖利率16年來首次突破5%，交易員料3月份可能升息50基點。美國10年期債息曾再升穿4厘，美2年期10年期債息倒掛再創紀錄最闊，美股見近兩周最大跌幅。納斯達克中國金龍指數收跌3.01%。

道瓊斯工業平均指數收跌574點，跌幅1.72%，報32856點。標普500指數收跌62點，跌幅1.54%，報3986點。納斯達克綜合指數收跌145點，或1.25%，報11530點。

高盛跌3.07%，報346.08美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累72點，而默沙東升0.15%，報111.27元，貢獻道指1點。

科技股方面，蘋果收市報151.6元，跌1.44%，谷歌母公司Alphabet收市報93.86元，跌1.33%，亞馬遜收市報93.55元，跌0.21%，Facebook收市報184.51元，跌0.21%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.78%，報460點。德國DAX指數收跌0.61%，報15559點；法國CAC 40指數跌0.47%，報7339點；英國富時100指數收跌0.14%，報7919點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.01%，報7209點。

美國10年期債息曾再升穿4厘，高見4.003%，是3月3日4.0675%後最高，收市重回4厘之下，報3.9637點，是3月2日後高。

美2年期10年期債息倒掛，擴至105.513基點，創紀錄最闊，收市報104.896基點，是1981年9月18日後收市最闊，當日報111.65基點。

美3個月10年期債息倒掛，擴至104.021基點，是2月15日109.358基點後最闊。收市報102.06基點，是2月14日後收市最闊。

道指曾跌最多1.77%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.1%。曾低見32838.21點，是3月2日32665.85點後最低。收市報32856.46點，是3月1日後收市新低，當日報32661.84點。

標指曾跌最多1.68%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。曾低見3980.31點，是3月2日3928.16點後最低。收市報3986.37點，是3月2日後收市新低，當日報3981.35點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

納指曾跌最多1.68%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。曾低見3980.31點，是3月2日3928.16點後最低。收市報3986.37點，是3月2日後收市新低，當日報3981.35點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

 

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