期內，國泰收入510.4億元，遜預估的527.2億元。客運收益增加214.9%至136.86億元；以可用座位千米計算的可載客量增加51.6%；以收入乘客千米計算的客運量則增加258.3%。去年運載乘客共280萬人次，平均每日載客7682人次，按年增加291.1%。

貨運收益為269.9億元，按年跌16.6%，主要由於政府增加對機組人員的檢疫要求而令可載貨量減少（尤其在上半年），以可用貨運噸 千米計算的可載貨量下跌19%，以貨運收入噸千米計算的貨運量下跌29.8%，整體載貨噸數減少13.4%至115.4萬噸。運載率為70.6%，2021年為81.4%。收益率上升18.5%至4.67元。

至於香港快運（HK Express）方面，去年全年虧損收窄至13.59億元，2021年蝕19.78億元；華民航空去年全年錄得溢利7.76億元，按年升3.74%。

去年集團全年燃油成本淨額104.88億元，按年增加49%，燃油對沖收益擴大至36.39億元，2021年同期收益為23.36億元。

國泰中午收報7.79元，跌0.64%。

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