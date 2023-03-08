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檢方指德晉陳榮煉在賭底面具領導角色   辯方強調正當生意依法報稅

澳門龍頭賭廳集團之一的德晉集團前主席陳榮煉，涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢等案件，今日控、辯雙方在當地初級法院作結案陳詞，檢察官指出，庭審中許多證據證言均有列出，德晉集團在經營賭底面的時間、地點和次數等，高度證實陳榮煉是賭底面營運中擔任決策和領導的角色，並質疑陳等人以詭計蒙騙博監局和賭場，侵犯了特區及博企的財產及所有權。辯方則強調，德晉集團依法每年由專業人員核數報稅，集團的設立是經營正當的博彩中介生意，不需要透過非法活動獲利。

檢方指，證據亦指明了陳榮煉是德晉的菲律賓電投生意的決策者，有關電投的資金使用了德晉的中央帳房款項。陳亦會透過集團銀行戶口洗黑錢，其中曾轉帳32億元給陳的個人戶口，控方相信他至少收取了其中的7100多萬元。其同時質疑，陳及另5名被告至少知情集團涉及賭底面。

陳一方的辯方反駁，德晉每年有可觀和穩健收入，年收入曾有300億元。其更指，在審訊上20多名德晉前員工的證言均是引述第三方的間接證言，博監局證人證供提及當局在多年巡查中沒有見過，或接獲舉報集團有涉及賭底面。司警監聽證據也沒有陳榮煉有落實賭底面，集團賭底面賭局是否存在亦沒有獲得證實。此外，永利澳門的輔助辯護人向法庭申請修改賠償金額。

資料顯示，陳榮煉目前仍為勵駿創建（1680）的大股東，持股仍然超過33%。

 