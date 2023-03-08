檢方指，證據亦指明了陳榮煉是德晉的菲律賓電投生意的決策者，有關電投的資金使用了德晉的中央帳房款項。陳亦會透過集團銀行戶口洗黑錢，其中曾轉帳32億元給陳的個人戶口，控方相信他至少收取了其中的7100多萬元。其同時質疑，陳及另5名被告至少知情集團涉及賭底面。

陳一方的辯方反駁，德晉每年有可觀和穩健收入，年收入曾有300億元。其更指，在審訊上20多名德晉前員工的證言均是引述第三方的間接證言，博監局證人證供提及當局在多年巡查中沒有見過，或接獲舉報集團有涉及賭底面。司警監聽證據也沒有陳榮煉有落實賭底面，集團賭底面賭局是否存在亦沒有獲得證實。此外，永利澳門的輔助辯護人向法庭申請修改賠償金額。

資料顯示，陳榮煉目前仍為勵駿創建（1680）的大股東，持股仍然超過33%。