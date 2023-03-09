道瓊斯工業平均指數收跌58點，跌幅0.18%，報32798點。標普500指數收漲5點，升幅0.15%，報3992點。納斯達克綜合指數收漲45點，或0.4%，報11576點。

聯合健康跌0.69%，報470.6美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累21點，而高盛升0.93%，報349.29元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果收市報152.87元，升0.83%，谷歌母公司Alphabet收市報94.25元，升0.41%，亞馬遜收市報93.92元，升0.39%，Facebook收市報184.97元，升0.24%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.09%，報460點。德國DAX指數收漲0.47%，報15631點；法國CAC 40指數跌0.2%，報7324點；英國富時100指數收漲0.14%，報7929點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.58%，報7168點。

美國10年期債息曾高見4.0089厘，是3月3日4.0675厘後最高。收市報3.9913厘，是3月2日後收市新高。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至110.917基點，創紀錄最闊，收市報108.714基點，是1981年9月18日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至109.472基點，是2月14日120.69基點後最闊。收市報103.91基點，是2月14日後收市最閣。

道指曾跌最多0.74%，較日前收窄，低見32612.7點，是3月1日後最低。收市報32798.4點，是3月1日後收市新低，當日報32661.84點。連跌2日，累計跌633.04點，對上一次連跌2日是2月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月22日。

標指曾升最多0.35%，是3月6日後最大升幅，高見4000.41點，是3月7日後最高。收市報3992.01點，是3月6日後收市新高。

納指曾升最多0.61%，是3月6日後最大升幅，高見11601.23點，是3月7日最高。收市報11576點，是3月6日後收市新高。