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港股ADR跌14點 夜期高水19點 美期跌亞股升 京東太古港鐵九倉普拉達等業績

美股向上，港股ADR跌14點或0.07%，報20036點，即月恒指夜期升39點，報20070點，夜期高水19點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.13%，折合報349.14元；阿里巴巴（9988）跌0.51%，折合報85.31元；美團（3690）跌0.44%，折合報131.32元；匯控（0005）升1.15%，折合報58.62元；建行（0939）跌0.51%，折合報4.98元。

道期現跌0.024%；標期現跌0.04%；納期現跌0.09%。日股現升0.87%，韓股現升0.36%，澳股現升0.02%。

VIX指數隔晚跌2.45%或0.48點，報19.11點。

紐油現跌0.09%或0.06美元，報76.59美元；布油現跌0.75%或0.63美元，報82.66美元；金價現升0.1%或1.83美元，報1815.63美元；LME 銅期貨隔晚升1.67%或147美元，報8910.5美元。美國10年期債息現跌0.59%或0.0236厘，報3.9677厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，京東（9618）、京東物流（2618）、港鐵（0066）、普拉達（1913）、太古（0019）、太古地產（1972）、九龍倉集團（0004）、越秀房託（0405）、ＴＯＭ集團（2383）、中銀航空租賃（2588）、佐丹奴（0709）、泓富（0808）

維天運通（2482）今日上市，定價2.9元。

新博博亞向新濠國際回購，新濠國際（0200）套現13.25億增流動資金。

聯通（0762）去年多賺17%符預期，末期息增14%。聯通劉烈宏：不能用老眼光看待今日的聯通，保留資金轉型數字化。聯通委任曹興信任高級副總裁。

中國有色礦業（1258）發盈警，料去年純利跌約三成。

香港科技探索（1137）公布HKTV 2月平均每日訂單交易額按年跌27%。

東風集團（0489）2月汽車銷量按年跌兩成半。

廣汽集團（2238）上月銷量升12%，今年首兩個月銷量跌近兩成。

酷派（2369）料去年虧損擴大至最多6.4億元。

美東汽車（1268）盈警，料去年少賺最多57%。

統一企業（0220）去年純利跌近兩成，末期息派33.95分。

澳博（0880）去年度虧損擴大至77.98億，何超鳳：1月訪客及消費錄增長。

越秀服務（6626）去年多賺15.7%，末期息0.109元。越秀服務：行業估值更合理探索併購，帳上多現金可存款收息。

軟銀再減持商湯（0020），持股降至15.99%，累計套現1.88億。

國泰（0293）：今年開始償還政府優先股股息，本月運力復至疫前五成。

長城汽車（2333）首2個月銷量跌29%。

 

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