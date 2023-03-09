期內，集團收入478.12億元，按年增加1.3%，略勝預期。其中，香港車務營運總收入增加 1.7%至 134.04 億元。商務業務的總收入減少4.1%至30.77億元，主要因為第五波疫情令廣告商開支減少，而新訂租金下跌亦使租金收入減少。

物業租賃及管理方面，物業租賃及管理務收入按年減少5.1%至 47.79億元，主要因為商場客流及新 訂租金受疫情影響，令致租金收入受挫，而且港鐵亦繼續因應個別租戶的情況提供租金寬減。年內，港鐵商場新訂租金錄得9%的跌幅，而平均出租率為 99%。

受疫情影響，港鐵所有鐵路和巴士服務的總乘客量減少 6.1%至 15.181億人次，而周日平均乘客量亦減少6.3%至445萬人次。

年內，港鐵有14個新住宅物業項目正在進行中，將於中短期內為香港住宅市場 提供合共約 16,000 個單位。

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