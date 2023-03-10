道瓊斯工業平均指數收跌543點，跌幅1.66%，報32254點。標普500指數收跌73點，跌幅1.85%，報3918點。納斯達克綜合指數收跌237點，或2.06%，報11338點。

Caterpillar跌3.12%，報240.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累51點，而Intel升1.77%，報26.44元，貢獻道指3點。

科技股方面，蘋果收市報150.59元，跌1.49%，谷歌母公司Alphabet收市報92.32元，跌2.04%，亞馬遜收市報92.25元，跌1.77%，Facebook收市報181.69元，跌1.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.22%，報459點。德國DAX指數收漲0.01%，報15633點；法國CAC 40指數跌0.13%，報7315點；英國富時100指數收跌0.63%，報7879點。

納斯達克中國金龍指數收跌5.4%，報6781點。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎95.943基點至108.565基點，收報97.309基點。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴大至112.318基點，是2月14日120.69點後最闊。收市報110.824基點，是2月9日後收市最闊。

美國10年期債息回落，低見3.8916%，是2月24日3.8519%後最低。

道指曾跌最多1.85%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.1%。低見32190.6點，是2022年11月4日31938.92點後最低。收市報32254.86點，是2022年11月3日後收市新低，當日報32001.25點。連跌3日，累計跌1176.58點，對上一次連跌3日是2月6日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月23日。

標指曾跌最多2.09%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見3908.7點，是1月20日3897.86點後最低。收市報3918.32點，是1月19日後收市新低，當日報3898.85點。

納指曾跌最多2.21%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.51%。低見11319.98點，是3月2日11273.61點後最低。收市報11338.35點，是1月25日後收市新低，當日報11313.36點。

現報11338.35元，跌2.05%

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