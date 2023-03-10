個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.53%，折合報331.58元；阿里巴巴（9988）跌3.19%，折合報81.81元；美團（3690）跌3.18%，折合報125.29元；匯控（0005）跌1.54%，折合報57.65元；建行（0939）跌1.28%，折合報4.89元。

道期現跌0.192%；標期現跌0.28%；納期現跌0.22%。日股現跌0.81%，韓股現跌1.06%，澳股現跌1.56%。

VIX指數隔晚升18.31%或3.5點，報22.61點。

紐油現跌0.34%或0.26美元，報75.46美元；布油現跌1.29%或1.06美元，報81.59美元；金價現升0.17%或3.14美元，報1834.17美元；LME 銅期貨隔晚跌0.64%或57.5美元，報8853美元。美國10年期債息現跌0.94%或0.0369厘，報3.8663厘。

今日焦點股份可留意：

友邦（1299）全年新業務價值跌8%，香港新業務價值增4%。新業務價值30.9億美元，低過預期的31.3億美元。新業務價值利潤率57%，上年同期59.3%，低過預期的59%。

九方財富（9636）上市，定價17元。

多間公司最快今日公布業績，包括，華置（0127）、富智康（2038）、彩星集團（0635）、彩星玩具（0869）、ＴＣＬ電子（1070）、中興通訊（0763）等。

花樣年（1777）：重組支持協議今日生效，3月30日或之前向參與債權人付同意費。

佳兆業（1638）：有足夠資產支持上市明早復牌，2021年度及去年上半年錄巨虧。

越秀房託（0405）去年盈轉虧蝕5.11億人幣，末期每基金單位分派3.99分。

Parda（1913）去年多賺58%，指中國今年初以來令人欣喜。Prada去年多賺58%末期息增派57%，亞太區受累中國疫情表現最差。

旭輝（0884）及恒地（0012）互換石家莊商住項目及廣州南沙商住項目。

港鐵（0066）去年多賺2.9%，末期息0.89元。港鐵本地客運已回復至疫情前逾九成，料票價調整機制今年中有結果。

九倉（0004）吳天海：存貨減值撥備創新高因內地樓市好差，無意予股東假象。

京東（9618）去年調整後純利按年升64%至282億人幣。

中銀航空租賃（2588）受俄飛機減記影響，去年少賺96％末期息0.177美元。

京東物流（2618）第四季多賺4%，全年扭虧賺3.8億人幣，不派息。

太古（0019）：內地及香港零售已回近疫前水平，將加大開拓東南亞市場。

香港電訊（6823）：通關後中小企查詢企業方案急增3倍。

吉利汽車（0175）：已申請增設人民幣櫃台。

華誼騰訊娛樂（0419）發盈警，虧損擴大，「醫智諾」及「獴哥健康」已成主要收入來源。

佐丹奴（0709）：香港零售仍審慎，開新店要看業主取態。

其他報道

勞動力市場軟 道指跌543點 見4個月低 美10年債息降至3.9%下

北水增持鐵塔 減持建行