moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌363點 夜期低水254點 美期亞股跌 九方財富上市 華置等業績

美股向下，港股ADR跌363點或1.86%，報19562點，即月恒指夜期跌263點，報19672點，夜期低水254點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.53%，折合報331.58元；阿里巴巴（9988）跌3.19%，折合報81.81元；美團（3690）跌3.18%，折合報125.29元；匯控（0005）跌1.54%，折合報57.65元；建行（0939）跌1.28%，折合報4.89元。

道期現跌0.192%；標期現跌0.28%；納期現跌0.22%。日股現跌0.81%，韓股現跌1.06%，澳股現跌1.56%。

VIX指數隔晚升18.31%或3.5點，報22.61點。

紐油現跌0.34%或0.26美元，報75.46美元；布油現跌1.29%或1.06美元，報81.59美元；金價現升0.17%或3.14美元，報1834.17美元；LME 銅期貨隔晚跌0.64%或57.5美元，報8853美元。美國10年期債息現跌0.94%或0.0369厘，報3.8663厘。

今日焦點股份可留意：

友邦（1299）全年新業務價值跌8%，香港新業務價值增4%。新業務價值30.9億美元，低過預期的31.3億美元。新業務價值利潤率57%，上年同期59.3%，低過預期的59%。

九方財富（9636）上市，定價17元。

多間公司最快今日公布業績，包括，華置（0127）、富智康（2038）、彩星集團（0635）、彩星玩具（0869）、ＴＣＬ電子（1070）、中興通訊（0763）等。

花樣年（1777）：重組支持協議今日生效，3月30日或之前向參與債權人付同意費。

佳兆業（1638）：有足夠資產支持上市明早復牌，2021年度及去年上半年錄巨虧。

越秀房託（0405）去年盈轉虧蝕5.11億人幣，末期每基金單位分派3.99分。

Parda（1913）去年多賺58%，指中國今年初以來令人欣喜。Prada去年多賺58%末期息增派57%，亞太區受累中國疫情表現最差。

旭輝（0884）及恒地（0012）互換石家莊商住項目及廣州南沙商住項目。

港鐵（0066）去年多賺2.9%，末期息0.89元。港鐵本地客運已回復至疫情前逾九成，料票價調整機制今年中有結果。

九倉（0004）吳天海：存貨減值撥備創新高因內地樓市好差，無意予股東假象。

京東（9618）去年調整後純利按年升64%至282億人幣。

中銀航空租賃（2588）受俄飛機減記影響，去年少賺96％末期息0.177美元。

京東物流（2618）第四季多賺4%，全年扭虧賺3.8億人幣，不派息。

太古（0019）：內地及香港零售已回近疫前水平，將加大開拓東南亞市場。

香港電訊（6823）：通關後中小企查詢企業方案急增3倍。

吉利汽車（0175）：已申請增設人民幣櫃台。

華誼騰訊娛樂（0419）發盈警，虧損擴大，「醫智諾」及「獴哥健康」已成主要收入來源。

佐丹奴（0709）：香港零售仍審慎，開新店要看業主取態。

 

其他報道

勞動力市場軟 道指跌543點 見4個月低 美10年債息降至3.9%下

北水增持鐵塔 減持建行