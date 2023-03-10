moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

友邦全年少賺96% 新業務價值跌8% 差過預期 息1.134元

友邦（1299）公布，全年新業務價值跌8%，其中，香港新業務價值增4%。全年新業務價值30.9億美元，低過預期的31.3億美元。新業務價值利潤率57%，上年同期59.3%，低過預期的59%。全年淨利潤2.82億美元，按年跌96%；收入跌60%至191.1億美元，差過預期的350.8億美元。淨保費及收費收入339.1億美元，按年跌1.5%，亦差過預期的358.2億美元。每股末期股息1.1340元，上年同期1.0800元。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，隨著首輪奧密克戎(Omicron)疫情的影響減退，新業務價值在下半年增長6%。友邦保險內地業務的新業務價值於下半年取得增長，增長延續到2023年首兩個月。五大經營分部在下半年的新業務價值均錄得增長。在2022年，未計入透過股份回購計劃及股息向股東返還的58億美元，內涵價值權益增加6%至770億美元。

李源祥表示，內地業務在2022年下半年恢復增長，新業務價值上升3%。上半年的新業務價值較2021年創紀錄業績為低，乃由於大部分地區受到嚴格防疫限制所影響。新業務價值於下半年強勁回升，截至11月底錄得雙位數字的按年增長，其後受感染宗數在12月迅速增加，令新業務銷售活動受到干擾。隨著內地放寬防疫措施，新業務動力迅速恢復，新業務價值於2023年首兩個月回復增長。

李源祥表示，香港業務在代理及夥伴分銷渠道兩者增長的支持下，新業務價值在2022年上升4%。澳門的分公司繼續受惠於當地恢復內地旅客個人遊計劃。在2022年，向內地旅客的銷售帶來新業務價值為2021年的三倍，佔年內友邦保險香港業務整體新業務價值稍高於10%；強勁動力延續至2023年首兩個月。

其他報道

港股ADR跌363點 夜期低水254點 美期亞股跌 九方財富上市 華置等業績

勞動力市場軟 道指跌543點 見4個月低 美10年債息降至3.9%下

北水增持鐵塔 減持建行