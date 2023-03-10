友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，隨著首輪奧密克戎(Omicron)疫情的影響減退，新業務價值在下半年增長6%。友邦保險內地業務的新業務價值於下半年取得增長，增長延續到2023年首兩個月。五大經營分部在下半年的新業務價值均錄得增長。在2022年，未計入透過股份回購計劃及股息向股東返還的58億美元，內涵價值權益增加6%至770億美元。

李源祥表示，內地業務在2022年下半年恢復增長，新業務價值上升3%。上半年的新業務價值較2021年創紀錄業績為低，乃由於大部分地區受到嚴格防疫限制所影響。新業務價值於下半年強勁回升，截至11月底錄得雙位數字的按年增長，其後受感染宗數在12月迅速增加，令新業務銷售活動受到干擾。隨著內地放寬防疫措施，新業務動力迅速恢復，新業務價值於2023年首兩個月回復增長。

李源祥表示，香港業務在代理及夥伴分銷渠道兩者增長的支持下，新業務價值在2022年上升4%。澳門的分公司繼續受惠於當地恢復內地旅客個人遊計劃。在2022年，向內地旅客的銷售帶來新業務價值為2021年的三倍，佔年內友邦保險香港業務整體新業務價值稍高於10%；強勁動力延續至2023年首兩個月。

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