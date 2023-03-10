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友邦：對今年新業務價值回復增長感樂觀

友邦保險（1299）去年全年新業務價值下跌4%，不過單計下半年按年上升7%，在中國內地、香港，及三個主要東南亞市場在下半年都有增長，集團首席財務官鍾家富表示，增長趨勢延續至2023年，從首兩月表現，對今年回復新業務增長感到樂觀。

友邦去年內地訪港澳旅客新業務價值增加3倍，佔去年港澳整體新業務價值總額稍高於10%。年初內地與香港開關，對於今年內地客戶來港投保的恢復程度，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲未有直接給予具體數據，不過指近日周六內地來港訪客為8萬，未到與疫情前每日平均14萬人水平，內地旅客來港購買保險的比例與以往相約。

陳榮聲又指，隨着經濟反彈和防疫措施解除，香港本地客戶首兩個銷售也有強勁增長。香港銀行存息上升，對本港保費增長有一定影響，不過友邦下半年香港新業務價值有5%增長，陳榮聲表示該行銷售長期儲蓄保險而非短期保險，存息上升對長期儲蓄銷售上升影響有限，相對新保長期保險買定息債可得到較佳利率，反而對長期儲蓄保單是好事。

友邦下半年內地新業務價值按年上升3%，截至11月底有雙位數上升，惟12月因為感染宗數在12月迅速增加，令新業務銷售活動受到干擾。陳榮聲表示，疫情對銷售、招聘等影響實際上延

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至今年1月，不過業務動力迅速復，首兩個月新業務價值已回復正增長。

 