友邦純利按年下跌96%至2.82億美元，主要由於投資波動影響， 鍾家富表示，該行視稅後營運溢利，為量度該行長期表現最佳的指標，去年稅後營運溢利按年上升5%。日後在IRFS 17會計準則，不少投資波動所影響會被撇除，以該準則計算的去年純利最少會多20億美元。

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集團首席投資總監康禮賢續稱，該行持有長期投資組合，以符合保險長期負債，八成投資為債券，其中大部分為政府債券，資產質素相當高。他們會捕捉市場轉變，以新投資鎖定高利率。

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