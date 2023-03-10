恒指今早低開344點，曾收窄至跌288點，午後跌幅進一步擴大至跌643點，高低波幅356點。

恒指收市跌605點或3.04%，報19319點，大市成交金額1664億元，較上日增加61.73%，是年1月31日1738.22億元成交後最多；國指跌203點或3.06%，報6445點。恒生科技指數收報3782點，跌3.78%。

藍籌股成交金額885.13億元，佔大市成交53.19%；科指成份股成交金額597.3億元，佔大市成交35.89%；國指成份股成交金額804.35億元，佔大市成交48.33%。

窩輪及牛熊證成交金額增加27.22%，至140.79億元，是3月7日最多，佔大市成交8.45%。牛熊證成交金額82.48億元，增加36.48%；窩輪成交金額58.3億元，增加16.09%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。創科實業（0669）、中生製藥（1177）、長建（1038）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，74隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升0.65%，收報84.95元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌11.49%，收報158.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.51元，無升跌；跌幅最大的是京東（9618）收報158.7元，跌11.49%。

恒指跌穿250天線(19883.63點)，下試100天線(19253.96點)。科指20天線(4139.47點)跌穿250天線(4146.71點)。

北水南下合計淨流入13.3億元，較上日增加116.2%，淨流入金額是3月8日75.54億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入95億元。南水北上合計淨流出52.96億元人民幣，較上日增加26.81%，連續第4日流出，累計流出106.74億元。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多3.23%，是2022年12月7日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%。今曾低見19281.97點，是2022年12月21日19063.3點後最低。今日收市報19319.92點，是2022年12月21日後收市新低，當日報19160.49點。連跌4日，累計跌1283.27點，對上一次連跌4日是2月24日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2022年10月11日。

科指曾跌最多4.49%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.78%。今曾低見3754.31點，是2022年11月30日3642.24點後最低。今日收市報3782.22點，是2022年11月29日後收市新低，當日報3695.8點。連跌5日，累計跌429.09點，對上一次連跌5日是2022年10月12日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2022年3月9日。

國指曾跌最多3.38%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.97%。今曾低見6424.65點，是2022年12月20日6393.35點後最低。今日收市報6445.9點，是2022年12月7日後收市新低，當日報6432.95點。連跌5日，累計跌493.72點，對上一次連跌5日是2022年11月22日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2022年10月11日。

一周表現

恒指本周累跌6.07%或1247點，跌幅是2022年10月28日後最大，當時收市跌幅為8.32%；本周表現最佳的是中石化（0386），累升4.14%，其次為創科實業（0669）及康師傅（0322），分別升2.29%及1.86%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌17.05%，其次為碧桂園服務（6098）及信義玻璃（0868），分別跌16.46%及14.5%。

國指本周累跌7.11%或493點，跌幅是2022年10月28日後最大，當時收市跌幅為8.85%；本周表現最佳的是中石化（0386），累升4.14%，其次為中石油（0857）及農夫山泉（9633），分別升1.17%及1.14%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌17.05%，其次為碧桂園服務（6098）及理想汽車（2015），分別跌16.46%及15.28%。

科指本周累跌10.19%或429點，跌幅是2022年3月11日後最大，當時收市跌幅為10.36%；本周表現最佳的是聯想（0992），無升跌%，其次為蔚來（9866）及華虹半導體（1347），分別跌2.64%及跌3.72%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌19.88%，其次為明源雲（0909）及理想（2015），分別跌16.84%及15.28%。

換馬股表現

獲納入國指的小鵬（9868）收報32.4元，跌2.99%。剔出的中國飛鶴（6186）收報5.72元，跌4.19%。

獲納入科指的微博（9898）收報128.8元，跌4.87%。被剔出的明源雲（0909）收報4.94元，跌2.18%。

午後消息股表現

領展供股權（2915）收報3.09元，跌15.11%。

太盟等機構，據報有興趣私有化ASMPT（0522），ASMPT曾倒升5%。收報73.95元，升2%。

克莉絲汀（1210）欠債5700萬元謀賣產或股本融資解資金問題，望上半年恢復營業。收報0.069元，跌6.76%。

中通（2057）：管理層建議就沽空事件進行獨立調查。收報194.5元，跌1.67%。

華人置業（0127）虧轉盈，核心溢利6.4億元，不派息。收報2.75元，跌8.64%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）減價促銷，跌逾7%，蔚來創上市新低。收報201.2元，跌8.13%。吉利（0175）收報9.47元，跌5.49%。廣汽集團（2238）收報4.9元，跌6.31%。長城汽車（2333）收報9.11元，跌6.18%。小鵬（9868）收報32.4元，跌2.99%。五菱（0305）收報0.85元，跌4.49%。理想汽車（2015）收報83.75元，跌4.12%。蔚來（9866）創上市新低，見66.5元，收報68.25元，跌4.14%。零跑（9863）收報26.7元，跌3.61%。

友邦（1299）全年新業務價值跌8%，香港新業務價值增4%。新業務價值30.9億美元，低過預期的31.3億美元。新業務價值利潤率57%，上年同期59.3%，低過預期的59%。收報81.55元，跌4.62%。

九方財富（9636）上市，定價17元。收報17.14元，升0.82%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，富智康（2038）收報0.82元，跌2.38%。彩星集團（0635）收報0.59元，跌1.67%。彩星玩具（0869）收報0.62元，升1.64%。ＴＣＬ電子（1070）收報3.21元，跌5.31%。中興通訊（0763）收報23元，跌1.29%。

佳兆業（1638）：有足夠資產支持上市今早復牌，2021年度及去年上半年錄巨虧。創上市新低，見0.495元，收報0.66元，跌21.43%。

越秀房託（0405）去年盈轉虧蝕5.11億人幣，末期每基金單位分派3.99分。收報2.02元，跌14.77%。

Parda（1913）去年多賺58%，指中國今年初以來令人欣喜。Prada去年多賺58%末期息增派57%，亞太區受累中國疫情表現最差。創52周高，見56.55元，收報54.75元，升1.11%。

旭輝（0884）及恒地（0012）互換石家莊商住項目及廣州南沙商住項目。旭輝收報0.78元，無升跌。恒地（0012）收報27.45元，跌2.31%。

港鐵（0066）去年多賺2.9%，末期息0.89元。港鐵本地客運已回復至疫情前逾九成，料票價調整機制今年中有結果。收報39.85元，跌1.12%。

九倉（0004）吳天海：存貨減值撥備創新高因內地樓市好差，無意予股東假象。收報18.54元，升7.17%。

京東（9618）去年調整後純利按年升64%至282億人幣。收報158.7元，跌11.49%。

中銀航空租賃（2588）受俄飛機減記影響，去年少賺96％末期息0.177美元。收報57.3元，升1.42%。

京東物流（2618）第四季多賺4%，全年扭虧賺3.8億人幣，不派息。收報12.72元，跌9.14%。

太古（0019）：內地及香港零售已回近疫前水平，將加大開拓東南亞市場。收報59.9元，跌5.52%。

香港電訊（6823）：通關後中小企查詢企業方案急增3倍。收報10.42元，跌1.33%。

吉利汽車（0175）：已申請增設人民幣櫃台。收報9.47元，跌5.49%。

華誼騰訊娛樂（0419）發盈警，虧損擴大，「醫智諾」及「獴哥健康」已成主要收入來源。收報0.144元，升1.41%。

佐丹奴（0709）：香港零售仍審慎，開新店要看業主取態。收報2.18元，升2.83%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.06元，收報18.92元，升0.96%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8311元，收報8311元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1023.5元，收報1023.5元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1057.8元，收報1057.8元，升0.04%；博雅互動（0434）創52周高，見1元，收報0.58元，升18.37%；普拉達（1913）創52周高，見56.55元，收報54.75元，升1.11%；中國電信（0728）創52周高，見4.52元，收報4.21元，跌4.75%；維太創科（6133）創52周高，見0.27元，收報0.27元，無升跌；中遠海能（1138）創52周高，見9.57元，收報9.03元，跌1.74%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.17元，無升跌；創信國際（0676）創52周高，見0.84元，收報0.84元，升20%；太和控股（0718）創52周高，見0.129元，收報0.061元，跌16.44%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.5元，收報0.5元，跌7.41%；佳兆業（1638）低見0.495元，收報0.66元，跌21.43%；蔚來（9866）低見66.5元，收報68.25元，跌4.14%；偉俊集團控股（1013）低見0.031元，收報0.034元，升3.03%；金禧國際控股（0091）低見0.026元，收報0.027元，跌3.57%；亞洲資源（0899）低見0.166元，收報0.18元，跌3.23%；交運燃氣（1407）低見0.71元，收報0.72元，跌2.7%；中國天保集團（1427）低見0.216元，收報0.225元，跌0.88%；佳兆業集團（1638）低見0.495元，收報0.66元，跌21.43%；瑞斯康集團（1679）低見0.116元，收報0.134元，跌6.29%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，新火科技控股（1611）低見2.22元，收報2.32元，跌6.07%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.15元，收報0.159元，升1.92%；HYPEBEAST（0150）低見0.335元，收報0.335元，跌4.29%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；力寶（0226）低見2.26元，收報2.26元，跌1.74%；復興亞洲（0274）低見0.143元，收報0.157元，跌1.88%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.243元，收報0.25元，升0.4%；中發展控股（0475）低見0.5元，收報0.5元，跌5.66%。

異動股

上升異動股，包括，道和環球（0915）收報0.16元，升86.05%；智富資源投資（0007）收報0.144元，升50%；中國派對文化（1532）收報0.215元，升32.72%；國藥科技股份（8156）收報0.029元，升31.82%；生興控股（1472）創52周高，見0.228元，收報0.117元，升31.46%；滄海控股（2017）收報0.295元，升24.47%；創信國際（0676）創52周高，見0.84元，收報0.84元，升20%；智紡國際控股（8521）收報0.107元，升18.89%；中國再生醫學（8158）收報0.148元，升18.4%；博雅互動（0434）創52周高，見1元，收報0.58元，升18.37%。

下跌異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.103元，跌36.42%；浩柏國際（8431）收報0.365元，跌35.96%；曠逸國際（2912）收報0.151元，跌24.5%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.495元，收報0.66元，跌21.43%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.31元，跌18.42%；橙天嘉禾（1132）收報0.092元，跌17.86%；太和控股（0718）創52周高，見0.129元，收報0.061元，跌16.44%；環球數碼創意（8271）收報0.086元，跌15.69%。

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