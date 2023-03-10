佔陽光100中國收入、利潤及資產5%以上的溫州世和的重整計劃中，管理人承擔管理和監督的職責，溫州世和的資產被劃分為重整資產和非重整資產。

對於部分重整資產，代建方將被委託以提供代建及品牌服務，並在管理人的監督下尋求不超過人民幣4億元的外部融資，以支付代建成本。非重整資產將依據債權人會議表決通過的特定資產管理及變現的步驟予以處置，管理人將監督溫州世和對資產銷售收入和其他應收款項的回收。

重整計劃執行期限為四年，四年後，溫州市中級人民法院可根據管理人或溫州世和的申請，作出重整計劃執行完畢的裁定。

陽光100中國指，截至2021年底溫州世和的總資產和總負債分別約為40.7億元人民幣（下同）及38.07 億元，預計上述事件對集團業務經營、財務狀況及償債能力有潛在負面影響，公司將進一步尋求外部專業機構的意見，包括但不限於律師及審計師，以確定溫州世和在會計處理上是否仍然為集團間接全資子公司，及其他對公司財務報表及營運的影響。

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