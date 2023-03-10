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去年第四季本港壽險新造保費收入227億元 近10年單季最少

保監局公布去年香港保險業臨時統計數字，去年第四季壽險銷售跌幅進一步擴大，不包括退休計劃的長期業務新造保單保費為227.1億元，按年下跌48.78%，為2013年首季以來最少，較去年第三季跌幅擴大21.48個百分點，按季比較則下跌25.58個百分點。總結全年，壽險新造保費銷售則按年跌19.1%，較首三季跌幅擴大10.7個百分點。

第四季主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為195.94億元，按年下跌48.78%，投資相連業務的新造保單保費則按年下跌65.82%至30.4億元，總結去年全年，非投連險新造保費按年下跌11.9%至1194.8億元，投連險則跌51.6%至148.99億元。

來自內地訪客的新造保費則自低位繼續回升，去年第四季按年升近4倍至10.64億元，按年則增1.3倍，是香港與內地封關，2020年第二季以來的單季新高，不過仍和疫情初爆發2020年第一季的54.01億元有一段距離。全年則按年上升2倍至20.66億元。

去年全年本港壽險保費收入總額為4914億元，按年下跌9.1%，個人人壽及年金（非投資相連）業務保費收入為4126億元，按年下跌7.6%，投資相連業務保費收入為283億元，下跌36.5%。

保監局指保費收入下跌，主要是受部分產品的保費支付模式以及2022年新造業務普遍下降所影響。去年給付保單持有人的申索和利益總金額為2978億，下跌3%。

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