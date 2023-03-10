第四季主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為195.94億元，按年下跌48.78%，投資相連業務的新造保單保費則按年下跌65.82%至30.4億元，總結去年全年，非投連險新造保費按年下跌11.9%至1194.8億元，投連險則跌51.6%至148.99億元。

來自內地訪客的新造保費則自低位繼續回升，去年第四季按年升近4倍至10.64億元，按年則增1.3倍，是香港與內地封關，2020年第二季以來的單季新高，不過仍和疫情初爆發2020年第一季的54.01億元有一段距離。全年則按年上升2倍至20.66億元。

去年全年本港壽險保費收入總額為4914億元，按年下跌9.1%，個人人壽及年金（非投資相連）業務保費收入為4126億元，按年下跌7.6%，投資相連業務保費收入為283億元，下跌36.5%。

保監局指保費收入下跌，主要是受部分產品的保費支付模式以及2022年新造業務普遍下降所影響。去年給付保單持有人的申索和利益總金額為2978億，下跌3%。

其他報道

全日沽空金額271億 比率降至16% 比亞迪沽空金額最多

陽光100中國：旗下溫州世和重整計劃已獲法院批准

2月新增人幣貸、社融、M2多過預期

華大酒店料去年多賺7.3倍至不少於5.5億

恒指收市跌605點 4個月最大跌幅 全周挫6% 科指挫10% 北水流入增1倍

中國成立國家金監局 友邦：每年在一至兩個省份開展業務計劃不變

友邦：對今年新業務價值回復增長感樂觀

特斯拉積極尋找亞洲伙伴 降低4680電池成本

首期消費券3000元4月16日發放 不可轉會 第二期2000元7月16日發放

太盟等機構 據報有興趣私有化ASMPT ASMPT曾倒升5%

滬指連跌5個交易日 全周累跌2.95%

迪士尼CEO：未來或減少Marvel電影續集數量

深汕特別合作區據報取消個人住宅限購令

內地擬增加存儲費等 抑壓鐵礦石價格

胡潤研究院：中國去年擁600萬人幣資產富裕家庭達518萬戶

ING銀行與螞蟻集團簽訂4億美元可持續發展表現掛鉤衍生產品

首家「出險」內房復牌 佳兆業今早曾瀉逾4成

【有片：埋身擊】倘納指失守150天移動平均線 或進一步下試低位

半日沽空金額121億 盈富沽空金額最多

克莉絲汀欠債5700萬元謀賣產或股本融資解資金問題 望上半年恢復營業

環能國際：延至本月14日公布去年度業績

中通：管理層建議就沽空事件進行獨立調查