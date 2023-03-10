moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

東瀛遊料去年蝕7400萬 較前年顯著收窄

東瀛遊（6882）預告去年虧損減少，料截至2022年12月底止全年虧損約7400萬元，較2021年虧損1.56億元收窄53%。集團解釋，預期2022年仍錄得虧損主要因為新冠疫情持續影響，集團大部分旅遊相關業務及酒店業務停止運營，尤其是於上半年。尤幸於疫情爆發兩年多後，集團於去年6月籌辦了香港首個往日本的旅行團及此後，集團的旅遊相關業務於下半年逐漸恢復。

隨後香港特別行政區政府放寬所施加的檢疫隔離要求，收益有所增加（主要是本集團旅遊相關業務部份）導致集團於去年下半年的財務表現有所改善。此外，日本政府於 2022年5月逐步向入境遊客重新開放，其後於隨後數月內進一步放寛限制，有關安排亦為集團的酒店業務部分帶來正面影響。

展望未來，東瀛遊稱，隨著香港與中國內地及海外之間全面恢復跨境旅遊、取消隔離令及出入境檢疫隔離措施，香港逐步進入後疫情時代的新階段，管理層審慎樂觀認為集團的財務業績將繼續在未來有所改善。

其他報道

去年第四季本港壽險新造保費收入227億元 近10年單季最少

全日沽空金額271億 比率降至16% 比亞迪沽空金額最多

陽光100中國：旗下溫州世和重整計劃已獲法院批准

2月新增人幣貸、社融、M2多過預期

華大酒店料去年多賺7.3倍至不少於5.5億

舜宇光學2月手機鏡頭出貨量跌26%

恒指收市跌605點 4個月最大跌幅 全周挫6% 科指挫10% 北水流入增1倍

中國成立國家金監局 友邦：每年在一至兩個省份開展業務計劃不變

友邦：對今年新業務價值回復增長感樂觀

特斯拉積極尋找亞洲伙伴 降低4680電池成本

首期消費券3000元4月16日發放 不可轉會 第二期2000元7月16日發放

太盟等機構 據報有興趣私有化ASMPT ASMPT曾倒升5%

滬指連跌5個交易日 全周累跌2.95%

迪士尼CEO：未來或減少Marvel電影續集數量

深汕特別合作區據報取消個人住宅限購令

內地擬增加存儲費等 抑壓鐵礦石價格

胡潤研究院：中國去年擁600萬人幣資產富裕家庭達518萬戶

ING銀行與螞蟻集團簽訂4億美元可持續發展表現掛鉤衍生產品

首家「出險」內房復牌 佳兆業今早曾瀉逾4成

【有片：埋身擊】倘納指失守150天移動平均線 或進一步下試低位

半日沽空金額121億 盈富沽空金額最多

克莉絲汀欠債5700萬元謀賣產或股本融資解資金問題 望上半年恢復營業