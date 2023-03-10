隨後香港特別行政區政府放寬所施加的檢疫隔離要求，收益有所增加（主要是本集團旅遊相關業務部份）導致集團於去年下半年的財務表現有所改善。此外，日本政府於 2022年5月逐步向入境遊客重新開放，其後於隨後數月內進一步放寛限制，有關安排亦為集團的酒店業務部分帶來正面影響。

展望未來，東瀛遊稱，隨著香港與中國內地及海外之間全面恢復跨境旅遊、取消隔離令及出入境檢疫隔離措施，香港逐步進入後疫情時代的新階段，管理層審慎樂觀認為集團的財務業績將繼續在未來有所改善。

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