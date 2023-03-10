東瀛遊（6882）預告去年虧損減少，料截至2022年12月底止全年虧損約7400萬元，較2021年虧損1.56億元收窄53%。集團解釋，預期2022年仍錄得虧損主要因為新冠疫情持續影響，集團大部分旅遊相關業務及酒店業務停止運營，尤其是於上半年。尤幸於疫情爆發兩年多後，集團於去年6月籌辦了香港首個往日本的旅行團及此後，集團的旅遊相關業務於下半年逐漸恢復。
隨後香港特別行政區政府放寬所施加的檢疫隔離要求，收益有所增加（主要是本集團旅遊相關業務部份）導致集團於去年下半年的財務表現有所改善。此外，日本政府於 2022年5月逐步向入境遊客重新開放，其後於隨後數月內進一步放寛限制，有關安排亦為集團的酒店業務部分帶來正面影響。
展望未來，東瀛遊稱，隨著香港與中國內地及海外之間全面恢復跨境旅遊、取消隔離令及出入境檢疫隔離措施，香港逐步進入後疫情時代的新階段，管理層審慎樂觀認為集團的財務業績將繼續在未來有所改善。
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