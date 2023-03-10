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呷哺呷哺︰與抖音多元化合作 料2023年成交額增至2億元  

呷哺呷哺（0520）近日發盈警料2022年淨虧損擴大至3.2至3.4億元人民幣後，最新集團公布，為在激烈的外部環境中再次脫穎而出，加速進入新消費頭部陣地，呷哺呷哺披露在2023年將在抖音平台將通過官方號直播、達人直播、短視頻帶貨等方式進行多樣化合作，預估今年成交額增長至少2倍，從去年的1億元增至2億元。

呷哺呷哺指，雙方會員平台將於今年5月前打通，外賣業務計劃三季度上線。屆時，通過與抖音官方多元化的玩法，將又獲取一條業績高增長曲線。

在抖音官方號直播方面，小火鍋呷哺呷哺品牌今年嘗試探索月播形式，尤其在特定節假日及抖音官方節等時間點上推出重磅直播活動。

備受關注的抖音外賣業務，呷哺呷哺與抖音率先開展多元化合作模式，初步計劃通過呷哺呷哺小程序、抖音原生外賣等方式進行。公司將在抖音平台推出定制化專屬外賣產品，目前正在做技術方面的打通，預估今年第三季度上線，相信會成為公司外送業務的新增長點。

另一方面，呷哺集團與抖音正在探索數字多樣化的合作。其中，呷哺集團會員系統將於抖音會員打通，目前正在測試中，預計今年5月份前上線。屆時，基於雙方數字化合作，可以在會員拉新、會員引流、精准化營銷等方面進行多元化合作。

公司指，2022年呷哺集團與抖音官方達成年框合作，旗下呷哺呷哺、湊湊火鍋、歡樂燒肉趁燒、呷哺食品等品牌通過官方號直播、達人直播、短視頻帶貨等方式，在抖音平台獲得數億曝光量，隨之轉換的成交額突破億元大關。

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