根據現時可獲取的資料，董事會認為去年度轉蝕的原因包括期內香港爆發第五波新型冠狀病毒疫情，港府於2022年1月下旬至4月中旬實施晚市堂食限制、推行更嚴格的社交距離政策及中國內地食客人數減少，對集團的營運及業務帶來負面影響。部份餐廳因應疫情（包括前線員工染疫）需暫時性停業，以及疲弱的市場消費氣氛，均導致集團的收益下降。

由於去年中國內地疫情肆虐，部份地區如深圳、廣州、上海及北京等地政府機關實施 一連串抑止疫情爆發的措施，包括封城、閉環式管理、旅遊限制及堂食限制，因此對集團於當地的餐廳運作及表現造成不利影響，然而，該等餐廳仍產生一定的固定經營成本，例如租賃開支及僱員薪酬。

最後，集團於2022年度就物業、廠房及設備以及使用權資產減值作出撥備，亦拖累去年業績。

太興集團表示，去年密切監察市場情況，不時調整其業務策略，並實施多項成本控制措施，以維持業務穩定，有關措施包括但不限於在選擇新店位置時採取更謹慎方式、與業主及供應商就最優惠的合約條款磋商、合理控制食物成本及優化組織架構。

此外，本集團透過不斷加強多品牌形象、提高產品供應及大力發展外賣外送業務，致力提升競爭優勢。 鑒於中國政府機關於去年12月解除「清零」措施，整體消費意欲（包括香港的零售及餐飲業）於下半年回升，故董事會對集團日後業務復蘇充滿信心。

太興集團今日收報1.03元，跌1.9%。

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