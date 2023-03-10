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旭輝料去年核心虧損最多56億人幣 稱境外債重組有重大進展

旭輝控股（0884）公布，預期截至2022年12月底止年度虧損130億至140億元(人民幣‧下同)，2021年度利潤約123.27億元，期內股東權益應佔核心虧損淨額預計為51億至56億元，而2021年度股東權益應佔核心淨利潤約72.84億元。集團解釋，虧損主要由於去年中國房地產行業整體經營情況不佳，以及疫情影響：房屋交付下跌，令銷售物業已確認收入和溢利減少；對物業項目計提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致滙兌虧損；投資物業公平值錄得虧損。

另外，旭輝更新境外流動資金狀況的全面解決方案最新情況，稱已就潛在全面解決方案與協調委員會展開討論，預計不遲於今月底與債券持有人小組或其顧問展開討論。

集團又披露境外債重組初步方案指示性關鍵條款，預期不會削減欠付債權人金額；債權人可選擇債轉股或可換股債券；所欠利息可能部分以實物支付；債務的本金分期償還及到期日將延長不超過7年；預期將以償還部分本金及同意費的形式，向債權人支付若干前置款項；以及給予債權人一個切實可行的增信保障。

惟集團亦強調，有關條款可能會發生變動，尤其是可能會於公司及其專業顧問作進一步考慮及／或與協調委員會、債券持有人小組及其專業顧問討論後予以修改。又指，公司尚未與任何人士就該等指示性關鍵條款達成一致。