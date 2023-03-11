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SVB爆煲銀行股領跌 道指收市跌逾1%

美國周五公布2月非農就業職位增長31.1萬個，遠高於分析師預期，不過最新的就業職位增長有所降溫。市場重新押注美聯儲本月將加息0.25厘，美國債息大幅回落。道指昨日低開69點，曾窄位反覆回升167點，不過美國監管機構宣布接管矽谷銀行（美：SIVB），是2008年全球金融危機以來最大宗的銀行倒閉事年，道指尾段跌勢一度擴大至471點，收市跌345點或1.07%，報31909點。

納指昨日收市跌1.76%，報11138點；標指亦跌1.45%，報3861點。一周累計以納指跌幅最大，跌4.71%；道指及標指亦分別瀉4.44%及4.55%，其中道指創去年6月以來表現最差的一周。

市場憂慮矽谷銀行爆煲後，或出現骨牌效應，第一共和銀行（美：FRC）股價一度大跌逾五成，收市大跌14.8%至81.76美元；高盛（美：GS）及摩根士丹利（美：MS）分別跌4.2%及2.3%，花旗（美：C）亦跌0.53%；摩根大通（美：JPM）早段曾挫2%，收市倒升2.5%。

歐洲股市同受銀行股拖累，英、法及德國股市收市分別跌1.67%、1.3%及1.31%，德意志銀行（德：DBK）股價收市跌7.4%。

恒指夜期周五收報19329點，升28點，較恒指收市高水9點，成交25801張。港股ADR比例指數收市報19274點，跌0.23%，匯控（0005）ADR收市折合報55.44港元，較港收市價跌1.7%；美團（3690）ADR收市折合報128.43元，較港收市價升0.8%；騰訊（0007）ADR亦升0.7%。