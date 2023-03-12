其餘四家（非B股）公司，包括華興資本（1911）、中智全球（6819）、堃博醫療（2216）、阜博集團（3738）。

其中加科思發出通告，截至2023年3月9日晚（美國東部時間），集團在矽谷銀行的現金存款餘額不足40萬美元，約佔集團總現金及銀行結餘的0.2%。公司已於2023年3月9日晚（美國東部時間）執行了全部矽谷銀行餘額轉出手續。公告並聲明，矽谷銀行事件不會對集團產生重大不利影響，業務運營和財務狀況保持正常。

基石藥業則指在矽谷銀行設立的營運賬戶中僅有少量現金結餘。公司在其銀行的賬戶超出FDIC承保金額的部分低於600,000美元，且佔公司現金、現金等價物及定期存款總額低於0.5%（基於公司截至2023年2月28日的合併管理報表）。公司將積極保護其存款，認為矽谷銀行此次事件對公司影響甚微。

另外，不在上述名單中的諾亞控股（6686）亦發通告，目前在SVB擁有的現金及現金等價物少於100萬美元，佔其現金及現金等 價物總額0.2%以下，因此認為其因SVB接管程序而面臨的任何流動資金風險對公司的業務運營或財務狀況而言並不重大。

因此估計與矽谷銀行有業務往來的香港上市公司至少有13家。

亞盛醫藥（6855）則發通告，指公司自成立以來未曾與美國矽谷銀行或其關聯公司發生過業務合作。此外，截止公告日期，公司未在美國矽谷銀行或其關聯公司有任何存款。