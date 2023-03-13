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恒指半日升436點 上試250天線 科指升4.4% 上試100天線

SVB倒閉後，市場憧憬聯儲局放慢加息步伐，利率期貨顯示，22號聯儲局加息的幅度已降至0.224%。美債息全線下降，2年期、10年期債息降至1個月低。美匯指數降至103.683，亦為近1個月低。恒指曾升最多2.44%、科指曾升最多4.67%，國指曾升最多3.1%，均創3月1日後最大升幅。

恒指今早高開91點，高位升471點，低位升70點，半日高低波幅401點。

恒指半日升436點或2.26%，報19756點，大市成交金額812億元；國指升186點或2.89%，報6631點。恒生科技指數收報3948點，升4.4%。

藍籌股成交金額204.32億元，佔大市成交25.16%；科指成份股成交金額200.04億元，佔大市成交24.63%；國指成份股成交金額296.2億元，佔大市成交36.47%。

窩輪及牛熊證成交金額104.74億元，佔大市成交12.88%。牛熊證成交金額42.77億元，減少48.13%；窩輪成交金額61.96億元，增加6.27%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、中銀香港（2388）、吉利（0175）拖累大市。

藍籌59隻升，16隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升5.96%，收報12.08元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌6.3%，收報124.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報167.5元，升13.71%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見66.25元，收報67.9元，跌0.51%。

恒指上試250天線(19878.43點)。科指上試100天線(3971.26點)。

北水南下合計淨流入3.18億元，較上日減少76.07%，連續第4日流入，累計流入98.18億元，對上一次連續4日淨流入是3月6日。南水北上合計淨流入24.67億元人民幣，終止連續4日流出。

聖諾醫藥（2257）：330萬美元存款於SVB，營運資金充足可滿足至少1年開支。收報54.8元，跌2.14%。

匯量科技（1860）：僅43萬美元存款於SVB，佔比極少。收報4.05元，升0.25%。

杉杉品牌（1749）發盈喜，全年料多賺74%。收報0.43元，無升跌。

嘉和生物（6998）：在SVB僅有少量現金結餘，且在FDIC承保金額內。收報2.32元，跌2.52%。

匯控（0005）據報研究收購矽谷銀行英國分行。收報42.55元，升1.07%。

百濟神州（6160）：1.8億美元存款於SVB未承保，對運營無重大影響。收報133.2元，跌0.45%。

貝康醫療（2170）、德琪醫藥：與SVB無任何業務往來。貝康醫療收報4.86元，升1.04%。德琪醫藥（6996）收報3.14元，跌2.48%。

龍光集團（3380）發盈警，料虧損70億至90億。收報0.92元，跌3.16%。

碧桂園（2007）發盈警，核心淨利大減，全年由盈轉虧。收報42.55元，升1.07%。

雲頂新耀（1952）：100萬美元存款於SVB，未獲FDIC承保，不會對公司造成任何重大不利影響。收報17.04元，升9.23%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，金融壹賬通（6638）收報1.67元，升7.05%。平安好醫生（1833）收報17.84元，升0.79%。丘鈦（1478）收報4.69元，升3.53%。同仁堂國藥（3613）收報12.24元，無升跌。諾輝健康（6606）收報31.75元，跌1.85%。信達國際控股（0111）收報0.335元，無升跌。

美圖、微創、歌禮，撇清與SVB關係。美圖（1357）收報2.7元，跌3.23%。微創醫療（0853）收報20.8元，升1.46%。歌禮製藥（1672）收報2.89元，跌3.02%。

阜博（3738）：於3月9日完成將現金轉出SVB的電匯指示。收報3.88元，升3.19%。

人保（1339）料全年多賺一成至一成五。收報2.56元，升2.81%。

中國財險（2328）料去年多賺一至兩成。收報7.44元，升2.34%。

中移動（0941）料2020年度全年派息比率將提升，母公司適時繼續增持A股。收報64.3元，升3.71%。

本港至少13間上市公司與矽谷銀行有業務往來，加科思（1167）稱在該行存款少於40萬美元。收報8.6元，無升跌。騰盛博藥（2137）收報5.31元，升0.76%。北海康成（1228）收報2.15元，無升跌。基石藥業（2616）收報3.72元，升0.54%。嘉和生物（6998）收報2.32元，跌2.52%。聖諾醫藥（2257）收報54.8元，跌2.14%。華興資本（1911）收報7.08元，升1.87%。中智全球（6819）收報4.79元，無升跌。堃博醫療（2216）收報1.81元，升2.84%。諾亞控股（6686）收報299元，無升跌。亞盛醫藥（6855）收報22.45元，升2.51%。

中興通訊（0763）去年第四季經常性盈利扭虧為盈，賺6.16億元人幣。收報24.5元，升6.52%。

旭輝（0884）料去年核心虧損最多56億人幣，稱境外債重組有重大進展。收報0.75元，跌3.85%。

太興（6811）料去年轉蝕最多5000萬元，對今年業務復蘇充滿信心。收報1.03元，無升跌。

利福中國（2136）料去年轉蝕最多3000萬元人幣。收報1.05元，跌4.55%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷售升2.1%。收報4.69元，升3.53%。

彩星玩具（0635）去年少賺77%息2仙，今年重推「忍者龜」玩具系列。收報0.61元，升3.39%。

祖龍娛樂（9990）料去年虧損擴大至最多7.5億人幣。收報6.6元，跌2.51%。

電視廣播（0511）︰許濤調任為行政主席。收報10.9元，跌0.37%。

呷哺呷哺（0520）︰與抖音多元化合作，料2023年成交額增至2億元。收報7.1元，升4.72%。

東瀛遊（6882）料去年蝕7400萬，較前年顯著收窄。收報0.84元，升2.44%。

華大酒店（0210）料去年多賺7.3倍至不少於5.5億。收報0.124元，無升跌。

舜宇光學（2382）2月手機鏡頭出貨量跌26%。收報89元，升2.71%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.18元，收報18.5元，跌2.22%；巨子生物（2367）創上市新高，見52元，收報48.9元，升9.64%；艾美疫苗（6660）創上市新高，見100元，收報65.15元，升84.04%；名創優品（9896）創上市新高，見39.15元，收報38.9元，升5.14%；維天運通（2482）創上市新高，見2.92元，見52周低2.56元，收報2.89元，升5.09%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.35元，收報2.31元，升5.96%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升0.85%；智富資源投資（0007）創52周高，見0.187元，收報0.14元，跌2.78%；中國長遠（0110）創52周高，見0.47元，收報0.36元，升12.5%；慕詩國際（0130）創52周高，見0.345元，收報0.335元，升39.58%；順豪控股（0253）創52周高，見1.35元，收報1.35元，升19.47%；創信國際（0676）創52周高，見0.84元，收報0.76元，跌9.52%；德林國際（1126）創52周高，見3.65元，收報3.65元，升35.19%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.485元，收報0.495元，跌25%；蔚來（9866）低見66.25元，收報67.9元，跌0.51%；易居企業（2048）低見0.35元，收報0.355元，跌10.13%；藍月亮（6993）低見4.41元，收報4.51元，跌0.44%；金禧國際控股（0091）低見0.025元，收報0.025元，跌7.41%；僑雄國際（0381）低見0.048元，收報0.05元，跌3.85%；寶新金融（1282）低見0.211元，收報0.22元，跌35.29%；交運燃氣（1407）低見0.7元，收報0.7元，跌2.78%；佳兆業集團（1638）低見0.485元，收報0.495元，跌25%；華檢醫療（1931）低見0.97元，收報1.01元，跌1.94%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.5元，收報0.5元，跌9.09%；中國興業控股（0132）低見0.226元，收報0.246元，跌15.17%；HYPEBEAST（0150）低見0.335元，收報0.335元，無升跌；力寶（0226）低見2.16元，收報2.16元，跌4.42%；麗新發展（0488）低見1.47元，收報1.47元，跌2.65%；山水水泥（0691）低見1.53元，收報1.53元，跌1.29%；中國鑄晨８１（0810）低見0.7元，收報0.72元，跌5.26%；玖源集團（0827）低見0.144元，收報0.147元，跌4.55%；中譽集團（0985）低見1.65元，收報1.65元，無升跌；偉祿集團（1196）低見5.91元，收報5.96元，跌2.93%。

異動股

上升異動股，包括，艾美疫苗（6660）創上市新高，見100元，收報65.15元，升84.04%；吉輝控股（8027）收報0.315元，升62.37%；瑞風新能源（0527）收報0.075元，升47.06%；智雲健康（9955）收報8.63元，升39.64%；慕詩國際（0130）創52周高，見0.345元，收報0.335元，升39.58%；德林國際（1126）創52周高，見3.65元，收報3.65元，升35.19%；富一國際控股（1470）收報0.093元，升24%；浩柏國際（8431）收報0.445元，升21.92%；倢冠控股（8606）收報0.121元，升21%；中國新城鎮（1278）收報0.073元，升19.67%。

下跌異動股，包括，寶新金融（1282）創上市新低，見0.211元，收報0.22元，跌35.29%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.485元，收報0.495元，跌25%；乙德投資控股（6182）收報0.165元，跌17.91%；中國興業控股（0132）見52周低0.226元，收報0.246元，跌15.17%；交銀國際（3329）收報0.51元，跌15%；太和控股（0718）收報0.052元，跌14.75%；智紡國際控股（8521）收報0.092元，跌14.02%；德泰新能源集團（0559）收報0.013元，跌13.33%；設計都會（1545）收報0.092元，跌13.21%。

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