SVB倒閉後，市場憧憬聯儲局放慢加息步伐，利率期貨顯示，22號聯儲局加息的幅度已降至0.224%。美債息全線下降，2年期、10年期債息降至1個月低。美匯指數降至103.683，亦為近1個月低。恒指曾升最多2.44%、科指曾升最多4.67%，國指曾升最多3.1%，均創3月1日後最大升幅。