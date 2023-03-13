匯豐宣布推出海外護照持有人數碼開戶服務，經流動應用程式遙距申請開立香港銀行戶口，處理時間將由兩週縮短至10分鐘內，為計劃移居香港或對本港銀行服務有需求的海外客戶提供更好支援。
匯豐指，服務適用於18至64歲，持有英、美、澳、加、比利時、意大利等15個國家及地區簽發的護照，並居於英、美、澳、加，以及港澳或新加坡的客戶。
匯豐提到，此前非香港身份證持有人如欲開立香港銀行戶口，必須親臨匯豐的香港或海外分行辦理，海外的申請或需時兩週處理。新服務讓合資格個人客戶憑海外護照，經香港匯豐流動理財應用程式便可遙距開戶。客戶除可於10分鐘內以流動裝置完成整個開戶程序並使用戶口，亦能夠即時設定流動理財，或可於抵港前收到提款卡。
其他報道
對沖基金大鱷Bill Ackman：儘管美聯儲干預 更多銀行亦可能會倒閉
標普調查：內地企業對前景樂觀 招聘計劃創八年新高 企業信心十年高
HYBE棄購 轉而與Kakao商業合作 SM娛樂股價插近兩成
聖諾醫藥：330萬美元存款於SVB 營運資金充足可滿足至少1年開支
傳SVB爆煲血本無歸 SOHO中國潘石屹：無開過戶 無存過款
恒指高開91點 科指升1.3% 網易升2.9% 雲頂新耀升3.85%
雲頂新耀：100萬美元存款於SVB 未獲FDIC承保 不會對公司造成任何重大不利影響