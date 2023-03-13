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匯豐推出海外護照持有人數碼開戶服務 開戶所需時間減至10分鐘內

匯豐宣布推出海外護照持有人數碼開戶服務，經流動應用程式遙距申請開立香港銀行戶口，處理時間將由兩週縮短至10分鐘內，為計劃移居香港或對本港銀行服務有需求的海外客戶提供更好支援。

匯豐指，服務適用於18至64歲，持有英、美、澳、加、比利時、意大利等15個國家及地區簽發的護照，並居於英、美、澳、加，以及港澳或新加坡的客戶。

匯豐提到，此前非香港身份證持有人如欲開立香港銀行戶口，必須親臨匯豐的香港或海外分行辦理，海外的申請或需時兩週處理。新服務讓合資格個人客戶憑海外護照，經香港匯豐流動理財應用程式便可遙距開戶。客戶除可於10分鐘內以流動裝置完成整個開戶程序並使用戶口，亦能夠即時設定流動理財，或可於抵港前收到提款卡。

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