公司解釋，去年收入減少的主要原因為新型冠狀病毒疫情反覆、全球經濟增速放緩等因素影響，全球智能手機特別是高端機型的市場需求不佳，應用於手機的攝像頭模組和指紋識別模組的銷售數量按年分別下滑約12.4%和2.7%。

此外，應用於手機的攝像頭模組和指紋識別模組的高規格產品比例下滑，令得攝像頭模組和指紋識別模組的平均銷售單價分別下滑約15.8%和34.8%。

期內毛利約為5.41億元，按年跌69.3%，毛利率較對上一年跌5.5個百分點至3.9%。公司指出，毛利率下跌主要原因為受宏觀因素影響，應用於智能手機的攝像頭模組和指紋識別模組需求不佳，市場競爭加劇，擠壓單價以及利潤率；應用於手機 的攝像頭模組和指紋識別模組的銷售數量下滑，高規格產品比重亦下滑，令集團產能利用率下降從而導致單位產品製造成本上升。

加上IoT和車載攝像頭模組業務仍處於市場開拓階段，因此產能利用率仍待提升，影響了綜合毛利率；以及人民幣兌美元匯率去年劇烈波動，中間價由去年初的6.3757調整至去年底的6.9646，貶值約9.2%，令以美元計價進口結算的材料成本明顯上升，對毛利率構成負面影響。

丘鈦續稱，受累收入及毛利率下跌，去年盈利大幅倒退。

丘鈦續前收報4.69元，半日升3.5%。

其他報道

匯豐推出海外護照持有人數碼開戶服務 開戶所需時間減至10分鐘內

恒指半日升436點 上試250天線 科指升4.4% 上試100天線

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升7日 創逾兩個月高

對沖基金大鱷Bill Ackman：儘管美聯儲干預 更多銀行亦可能會倒閉

標普調查：內地企業對前景樂觀 招聘計劃創八年新高 企業信心十年高

HYBE棄購 轉而與Kakao商業合作 SM娛樂股價插近兩成

辛偉誠︰將公布計劃遏制SVB倒閉影響

加拿大接管SVB在加分支機構

聖諾醫藥：330萬美元存款於SVB 營運資金充足可滿足至少1年開支

匯量科技：僅43萬美元存款於SVB 佔比極少

杉杉品牌發盈喜 全年料多賺74%

傳SVB爆煲血本無歸 SOHO中國潘石屹：無開過戶 無存過款

嘉和生物：在SVB僅有少量現金結餘 且在FDIC承保金額內

匯控據報研究收購矽谷銀行英國分行

滬深三大指數低開 人行70億人幣逆回購到期

百濟神州：1.8億美元存款於SVB未承保 對運營無重大影響

恒指高開91點 科指升1.3% 網易升2.9% 雲頂新耀升3.85%

貝康醫療、德琪醫藥：與SVB無任何業務往來

龍光集團發盈警 料虧損70億至90億

碧桂園發盈警 核心淨利大減 全年由盈轉虧