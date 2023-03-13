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內房物管連環盈警 券商︰股價持續受壓

物管內房股連環盈警，繼近日融創服務（1516）、綠城服務（2869）、旭輝（0884）後，碧桂園（2007）及龍光（3380）今日亦雙雙發盈警，券商銀河聯昌指出，儘管市場早有預期，但相信盈警股的股價將持續受壓，特別是市場情緒受到矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）事件影響。

該行指，即將來臨的2022財年業績期，物管股及內房股中可能出現分化，國央企的業績應會跑贏大市，核心盈利增長將由跌15%至增長20%，至於部分已出險的內房或受母企影響的物管業績將會非常差，盈利至少跌50%，甚或虧損，主要因利潤急劇下降，減值損失等，故未來預見將有更多內房、物管的盈警。

股價方面，上周復牌的佳兆業（1638）今日早市暫跌25%、正榮（6158）暫跌10.64%、禹洲（1628）暫跌8.11%、建業（0832）暫跌5.38%、寶龍（1238）暫跌4.11%、旭輝暫跌3.85%、萬科（2202）暫跌3.47%、龍光暫跌3.16%、時代中國（1233）暫跌2.94%、碧桂園暫跌1.83%。

此外，綠地香港（0337）公布，2023年2月份合約銷售額12.95億元人民幣（下同），較2022年2月的12.97億元，按年近持平。2023年首兩個月的合約銷售額為22.28億元，較2022年首兩個月20.09億元，按年增10.9%。

 

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