矽谷銀行（Silicon Valley BankS，SVB）（美：SIVB）被美國金融監管部門聯邦存款保險公司（FDIC）接管一事牽連甚廣，本港多家上市公司包括百濟神洲（6160）、嘉和生物（6998）及雲頂新耀（1952）等今早紛紛發公告，稱業務不受SVB爆煲影響，盛傳因SVB倒閉而無法提取數十億元存款的SOHO中國（0410）創辦人潘石屹夫婦則澄清，不曾在SVB開戶及存款。
本報記者今午到SVB香港位於中環的登記地址，只見辦公室玻璃門關閉、內有燈光，惟看不到有員工在內或出入，按門鐘亦無人應門。
香港金管局較早前表示，SVB在港沒有經營銀行業務，只設有本地代表辦事處；SVB並非認可機構，因此不能在香港經營銀行或接受存款業務。
金管局注意到海外監管機構對矽谷銀行的行動，會繼續關注事件發展。
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