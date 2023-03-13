該行歡迎矽谷銀行英國的客戶加入該行，並期待幫助他們在英國和世界各地發展。矽谷銀行英國的客戶可以繼續像往常一樣安全地進行銀行業務，其他們的存款得到了匯控實力、安全和保障的支持。該行熱烈歡迎矽谷銀行英國同事加入匯控，該行很高興開始與他們合作。

匯控將在2023年5月2日的2023年第一季度業績中，向股東通報此次收購的最新情況。

截至2022年12月31日的財政年度，矽谷銀行英國的稅前利潤為8800萬英鎊。矽谷銀行英國的有形資產預計約為14億英鎊。收購產生的收益的最終計算結果，將在適當時候提供。矽谷銀行英國的母公司資產和負債不包括在交易中。交易會立即完成。此次收購將由現有資源提供資金。

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