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阮國恒：正爭取BIS特別行長會議在港舉行

負責制定銀行監管規則的巴塞爾銀行監管委員（BCBS），將於下周三至四在香港舉行會議，是為香港復常後首個金融監管界國際會議，也是巴塞爾委員會10年後再在香港舉行會議。金管局副總裁阮國恒表示，當局爭取國際結算銀行的特別行長會議在港召開，加上年底的金融峰會，預計今年將有3場大型會議在港舉行。

BCBS包括來自28個司法管轄區的45個監管機構，阮國恒指將有50至60人參加，四分之三來自歐美。隨後下周五金管局會與國際結算銀行研討會，他指會有一半留下參與。矽谷銀行近日出現流動性問題被監管機構接管，阮國恒表示BCBS一般將在會上提出最新行業觀察，料事件也會在BCBS上討論。

金融海嘯後，BCBS在2009年擴充參與的地區，金管局於當時加入BCBS，阮國恒表示金管局過去在巴塞爾委員會曾作出貢獻，例如在金融海嘯後，國際監管參與了香港使用的日常動態流動性管理方式，相對過去在月底定點量度流動性水平，目前國際監管機構針對部分大型銀行，流動性覆蓋率（LCR, Liquidity Coverage Ratio）壓力測試方法，預期30日預期的現金流出金額，計算其資產變現能力。另外，近年金管局積極在BCBS推動綠色和氣候轉型金融。

 

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