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阿聯酋航空萬豪酒店辦3場機師招聘會 

阿聯酋航空發稿表示，將在香港舉行機師招聘會，以加強營運以滿足強勁的旅遊需求，副機師、A380機長或透過快速晉升計劃加入阿聯酋航空團隊機師。招聘會將於2023年3月30日至31日假香港天際萬豪酒店舉行。

 第一節在3月30日（星期四）上午11時正；第二節在3月30日（星期四）下午2時正；第三節在3月31日（星期五）上午10時正。

阿聯酋航空香港區域經理Nasser Bahlooq表示，機師將在集團培訓設施內，接受全面的循證培訓計劃，他們亦會享受在杜拜生活。阿聯酋航空亦投資 1.35億美元用於興建全新的機師培訓中心，配備6 個其未來A350空中巴士及波音777X飛機的全功能飛行模擬器。這座佔地 63,318 平方尺的全新設施將於 2024年3月落成並開放使用。

A380機長的應徵者須擁有最少共7,000小時的多引擎和與多名機組人員飛行的飛行時數，以及最少3,000小時的近期操作寬體空中巴士線傳飛控系統客機（如A340、A350及A380等機型）的飛行時數，配合其他申請條件，即合資格應徵阿聯酋航空的A380機長。

阿聯酋航空於2022年再次推出機師快速晉升計劃，此計劃主要為具備豐富飛行經驗的空中巴士機長而設，合資格機長須擁有至少1,500小時操作空中巴士線傳飛控系統的飛行經驗，加入阿聯酋航空後擔任 A380空中巴士的副機師。機師完成至少700小時的飛行時數，並成功通過2次定期評核後，即符合加快晉升的資格。由於阿聯酋機師需駕駛超長途、長途及短途航線，因此在一般情況下，機師只需一年多時間便可達標。

副機師應徵者須具備多引擎和與多名機組人員飛行的飛行經驗，並擁有國際民航組織（ICAO） 認可的民營運輸機飛行員執照，以及最少2,000小時駕駛最大起飛重量（MTOW）20噸機型的飛行時數。

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