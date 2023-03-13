moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

業界憂港股實名制趕客 批證監宣傳不足 有投資者轉資星洲隱身

【明報專訊】香港市場將於3月20日出台落實證券交易實名制，若未能夠趕及確認同意提交帳戶資料，便只能沽不能買。證券經紀業界不諱言，部分客戶對此甚為抗拒，至今未提交確認同意書，並質疑當局宣傳不足。另有業界稱，有投資者早已轉往新加坡，索性在當地以基金或公司名義，隱藏身分，繼續在港參與交易。證監會推實名制旨在提升市場監察效率，即時鎖定可疑交易買賣家身分，莊家活動操縱人頭戶口炒作更困難。惟實名制只覆蓋二級市場交易，暫未能堵截新股重複認購。

明報記者 陳偉燊

今次當局推出的證券交易實名制，重點在覆蓋二手市場的交易。監管當局面對日益龐大的交易量時，因此可以更有效率地去便利監察及執行紀律行動。事實上即使近年證監向經紀索取交易及帳戶紀錄數字稍降，惟去年仍有5661宗個案（見圖）。

下周一實行 倘不同意只能沽貨

而股票實名制這配合到近年對企業登記戶口的最終實益擁有人（Ultimate Beneficial Owner，簡稱UBO）申報制度，更將大大強化監察運作。但是在抽新股不時出現的重複認購申請方面，則要待港交所在今年中較後時間，落實數碼化的FINI（Fast Interface for New Issuance）基建設施及投入運作後，始獲解決。

不過，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，曾經和證監會電話聯絡，反映在落實股票買賣實名制方面，很多業界認為宣傳不足，當局讓人的感覺是只顧在社交媒體上宣傳，讓人跟蹤，便以為宣傳足夠。這相比當局在推動「太空卡」行實名制方面，猶有不如。經他們反映意見後，證監會才說已在投資者及理財教育委員會（投委會）及電台上播放及宣傳。他們作為業界，亦緊接調查跟進。在截至昨晚獲得的107份會員回應中，分別有23.4%、33.6%及24.3%的本地、內地及海外客未簽妥實名制相關同意書。至於未簽署同意書者方面，有60.7%回覆的業界認為，主要與憂慮個人資料轉交作其他用途有關，同時客戶已有多個月沒有交易者，佔比高達74.8%。另有83.3%的受訪者認為經電視、電台宣傳，呼籲市民盡快進行證券買賣實名登記，會最為有效。

陳志華坦言，不排除因為香港推動股票買賣實名制後，會有股民產生不同擔憂，並顧慮到個人私隱下，最終退出及離開香港金融市場。他相信股票買賣實名制，加上此前落實「共同匯報標準（CRS）」及提高印花稅等措施的效應叠加下，最終促使部分投資者離開香港市場，並且令到香港證券經紀生意減少。

在他們進行的調查中便顯示，有業界的客戶因為推動實名制而沽貨一半或以上者佔比約15.8%，沽貨的熟客佔比約佔35.5%。

落盤須雙重認證 業界憂影響成交

永裕證券董事總經理謝明光指出，他所屬公司的客戶已經實名登記戶口。但是他指，業內有些投資者已轉移陣地至新加坡，轉而再以基金或公司名義參與港股買賣。在落實股票買賣實名制下，他認為，由於投資者需要雙重認證才可以落盤，始終不及過往般操作方便，並且擔心新的制度會影響成交。據他理解，外移往其他金融中心操作的投資者，之後一般不會踴躍重返香港市場。