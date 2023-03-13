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恒指收市升376點 250天線前受阻 領展供股權升36%創新高 南水轉流入 中移中石化創52周高

SVB倒閉，市場憧憬美國加息幅度下降至25基點，美期、美2年期債價、港股早段向上，但均於早市10時至11時前後見高位。隨著美英加陸續宣布接管SVB業務、保障存戶存款，加上匯控（0005）午後亦出手收購SVB UK，金融市場有望得到保障下，美期、美2年期債價、港股午後升幅收窄，港元亦由曾升值轉為貶值，恒指250天線前受阻。亞股個別發展，A股、台股、韓股向上，日股下跌。領展供股權（2915）創上市新高，見4.54元，收報4.22元，升36.57%。

恒指今早高開91點，高位升471點，低位升70點，高低波幅401點。

恒指收市升376點或1.95%，報19695點，大市成交金額1451億元，較上日減少12.78%，是3月9日1029.31億元成交後最少；國指升144點或2.24%，報6590點。恒生科技指數收報3891點，升2.89%。

藍籌股成交金額684.09億元，佔大市成交47.14%；科指成份股成交金額364.85億元，佔大市成交25.14%；國指成份股成交金額566.29億元，佔大市成交39.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.98%，至129.54億元，佔大市成交8.92%。牛熊證成交金額53.8億元，減少34.77%；窩輪成交金額75.74億元，增加29.9%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、藥明生物（2269）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌60隻升，16隻下跌，0隻無升跌。中海油（0883）升5.96%，收報12.08元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌5.78%，收報125.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報163元，升10.66%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報21.4元，跌0.7%。

恒指上試250天線(19878.18點)，高於100天線(19285.04點)。科指受制於100天線(3970.69點)。

北水南下合計淨流入3.44億元，較上日減少74.13%，連續第4日流入，累計流入98.43億元，對上一次連續4日淨流入是3月6日。南水北上合計淨流入27.7億元人民幣，終止連續4日流出。

午後消息股表現

匯控（0005）1英鎊收購SVB UK 財政部：保護客戶存款 不涉納稅人金錢。匯控祈耀年：收購SVB UK具戰略意義 將於季績通報收購情況。收報56.3元，跌0.18%。

內房物管連環盈警，券商︰股價持續受壓。佳兆業（1638）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌26.52%；禹洲（1628）收報0.335元，跌9.46%；旭輝（0884）收報0.71元，跌8.97%；龍光地產（3380）收報0.87元，跌8.42%；融信中國（3301）收報0.72元，跌11.11%。

丘鈦科技（1478）去年盈利跌八成 續不派息。收報4.69元，升3.53%。

今早及隔晚消息股表現

聖諾醫藥（2257）：330萬美元存款於SVB，營運資金充足可滿足至少1年開支。收報54.15元，跌3.3%。

匯量科技（1860）：僅43萬美元存款於SVB，佔比極少。收報4.05元，升0.25%。

杉杉品牌（1749）發盈喜，全年料多賺74%。收報0.43元，無升跌。

嘉和生物（6998）：在SVB僅有少量現金結餘，且在FDIC承保金額內。收報2.31元，跌2.94%。

匯控（0005）據報研究收購矽谷銀行英國分行。收報56.3元，跌0.18%。

百濟神州（6160）：1.8億美元存款於SVB未承保，對運營無重大影響。收報135元，升0.9%。

貝康醫療（2170）、德琪醫藥：與SVB無任何業務往來。貝康醫療收報4.9元，升1.87%。德琪醫藥（6996）收報3.15元，跌2.17%。

龍光集團（3380）發盈警，料虧損70億至90億。收報0.87元，跌8.42%。

碧桂園（2007）發盈警，核心淨利大減，全年由盈轉虧。收報2.1元，跌4.11%。

雲頂新耀（1952）：100萬美元存款於SVB，未獲FDIC承保，不會對公司造成任何重大不利影響。收報16.74元，升7.31%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，金融壹賬通（6638）收報1.67元，升7.05%。平安好醫生（1833）收報17.78元，升0.45%。同仁堂國藥（3613）收報12.28元，升0.33%。諾輝健康（6606）收報31.65元，跌2.16%。信達國際控股（0111）收報0.34元，升1.49%。

美圖、微創、歌禮，撇清與SVB關係。美圖（1357）收報2.67元，跌4.3%。微創醫療（0853）收報20.4元，跌0.49%。歌禮製藥（1672）收報2.97元，跌0.34%。

阜博（3738）：於3月9日完成將現金轉出SVB的電匯指示。收報3.76元，無升跌。

人保（1339）料全年多賺一成至一成五。收報2.56元，升2.81%。

中國財險（2328）料去年多賺一至兩成。收報7.46元，升2.61%。

中移動（0941）料2020年度全年派息比率將提升，母公司適時繼續增持A股。創52周高，見65.3元，收報64.85元，升4.6%。

本港至少13間上市公司與矽谷銀行有業務往來，加科思（1167）稱在該行存款少於40萬美元。收報8.49元，跌1.28%。騰盛博藥（2137）收報5.18元，跌1.71%。北海康成（1228）收報2.15元，無升跌。基石藥業（2616）收報3.62元，跌2.16%。嘉和生物（6998）收報2.31元，跌2.94%。聖諾醫藥（2257）收報54.15元，跌3.3%。華興資本（1911）收報7元，升0.72%。中智全球（6819）收報4.79元，無升跌。堃博醫療（2216）收報1.83元，升3.98%。諾亞控股（6686）收報299元，無升跌。亞盛醫藥（6855）收報21.95元，升0.23%。

中興通訊（0763）去年第四季經常性盈利扭虧為盈，賺6.16億元人幣。收報24.5元，升6.52%。

旭輝（0884）料去年核心虧損最多56億人幣，稱境外債重組有重大進展。收報0.71元，跌8.97%。

太興（6811）料去年轉蝕最多5000萬元，對今年業務復蘇充滿信心。收報1.05元，升1.94%。

利福中國（2136）料去年轉蝕最多3000萬元人幣。收報1.12元，升1.82%。

丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷售升2.1%。收報4.69元，升3.53%。

彩星玩具（0635）去年少賺77%息2仙，今年重推「忍者龜」玩具系列。收報0.6元，升1.69%。

祖龍娛樂（9990）料去年虧損擴大至最多7.5億人幣。收報6.18元，跌8.71%。

電視廣播（0511）︰許濤調任為行政主席。收報10.42元，跌4.75%。

呷哺呷哺（0520）︰與抖音多元化合作，料2023年成交額增至2億元。收報6.94元，升2.36%。

東瀛遊（6882）料去年蝕7400萬，較前年顯著收窄。收報0.82元，無升跌。

華大酒店（0210）料去年多賺7.3倍至不少於5.5億。收報0.124元，無升跌。

舜宇光學（2382）2月手機鏡頭出貨量跌26%。收報88.45元，升2.08%。

破頂股表現

破頂股包括，友聯租賃（1563）創上市新高，見19.18元，收報18.9元，跌0.11%；巨子生物（2367）創上市新高，見52元，收報49.35元，升10.65%；艾美疫苗（6660）創上市新高，見100元，收報58.65元，升65.68%；名創優品（9896）創上市新高，見40.1元，收報38.8元，升4.86%；領展供股權（2915）創上市新高，見4.54元，收報4.22元，升36.57%；中國電信（0728）創52周高，見4.53元，收報4.48元，升6.41%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.35元，收報2.31元，升5.96%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升0.85%；智富資源投資（0007）創52周高，見0.187元，收報0.145元，升0.69%；中國長遠（0110）創52周高，見0.47元，收報0.31元，跌3.13%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見4.8元，收報4.79元，升5.74%；中移動（0941）創52周高，見65.3元，收報64.85元，升4.6%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.485元，收報0.485元，跌26.52%；蔚來（9866）低見66.25元，收報68.35元，升0.15%；易居企業（2048）低見0.335元，收報0.37元，跌6.33%；藍月亮（6993）低見4.41元，收報4.5元，跌0.66%；金禧國際控股（0091）低見0.025元，收報0.025元，跌7.41%；僑雄國際（0381）低見0.048元，收報0.05元，跌3.85%；安域亞洲（0645）低見0.19元，收報0.27元，跌1.82%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.15元，收報0.157元，無升跌；青建國際（1240）低見0.46元，收報0.46元，跌14.81%；寶新金融（1282）低見0.205元，收報0.213元，跌37.35%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.5元，收報0.55元，無升跌；中國興業控股（0132）低見0.226元，收報0.246元，跌15.17%；HYPEBEAST（0150）低見0.335元，收報0.34元，升1.49%；博富臨置業（0225）低見8.8元，收報8.8元，無升跌；力寶（0226）低見2.16元，收報2.19元，跌3.1%；太興置業（0277）低見3.828元，收報3.828元，無升跌；中發展控股（0475）低見0.45元，收報0.52元，升4%；麗新發展（0488）低見1.47元，收報1.54元，升1.99%；山水水泥（0691）低見1.53元，收報1.54元，跌0.65%；中國鑄晨８１（0810）低見0.7元，收報0.73元，跌3.95%。

異動股

上升異動股，包括，艾美疫苗（6660）創上市新高，見100元，收報58.65元，升65.68%；吉輝控股（8027）收報0.285元，升46.91%；英皇文化產業（0491）收報0.15元，升45.63%；保寶龍科技（1861）收報2元，升42.86%；智雲健康（9955）收報8.75元，升41.59%；領展供股權（2915）創上市新高，見4.54元，收報4.22元，升36.57%；慕詩國際（0130）創52周高，見0.37元，收報0.325元，升35.42%；富一國際控股（1470）收報0.095元，升26.67%；德林國際（1126）創52周高，見3.65元，收報3.39元，升25.56%；山高新能源（1250）收報0.079元，升25.4%。

下跌異動股，包括，寶新金融（1282）創上市新低，見0.205元，收報0.213元，跌37.35%；思城控股（1486）創上市新低，見0.51元，收報0.54元，跌28%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌26.52%；道和環球（0915）收報0.122元，跌23.75%；萬星控股（8093）收報0.17元，跌20.93%；宏光半導體（6908）見52周低1.91元，收報2元，跌20%；綠色能源科技集團（0979）收報0.161元，跌19.5%；鈞濠集團（0115）收報0.27元，跌19.4%；百德國際（2668）收報0.096元，跌19.33%。

 

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