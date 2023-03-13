港交所（0388）全資附屬公司聯交所刊發《2022年上市委員會報告》，回顧上市委員會2022年的工作並展望2023年及以後的政策方向。年內上市委員會審理了126份上市申請，並對6宗覆核及29宗紀律個案進行聆訊。過去一年內有10家於美國上市的大中華發行人回港上市，其中6家選擇作雙重主要上市。香港市場年內亦首次有5家SPAC上市，總集資額達50億元。
報告內又列示最新統計顯示，根據《上市規則》第18 A、18 B及19 C章上市的新股，佔總市值20%，相比2021年度為21%，跌一個百分點。日均成交227.9億元，按年減少63.26億元；該等股份佔市場成交23%，則比2021年度增加2個百分點。
根據報告，上市科於年3月，擴展了人工智能分析工具的功能，以協助審閱業績公告。此電腦輔助審閱可以即時識別發行人有否遺漏《上市規則》下的披露要求，亦能夠通過應用內置算法來協助識別潛在的重大監管問題。該科擬進一步擴大對人工智能技術的運用，將有關技術應用於審閱其他類型的文件，並包括ESG報告。在年報審閱方面，該科主題審閱範疇涵蓋財務匯報和監控以及重大資產減值。上市科發現個別個案涉及內部監控不足及董事未能保障資產的問題。
上市委員會主席包凱表示：「過去一年我們致力保持聯交所旗下市場的質素和標準，亦積極提升香港市場競爭力及拓寬香港資本市場的上市管道。今年，我們期待刊發有關特專科技公司上市制度的諮詢總結，並歡迎首批具高增長潛力的公司上市。我們會繼續檢討GEM和開展對結構性產品制度（《主板上市規則》第十五A章）的檢討，同時亦計劃就將氣候披露標準調整至與TCFD的建議及ISSB4的新標準一致的相關建議刊發諮詢文件。」
聯交所指，已就ESG事宜持續向市場提供支援及教育的措施。同時，在提升市場企業管治水平方面，聯交所修訂了《上市規則》，不再接受發行人董事會只有單一性別的成員，並要求發行人制定董事會成員性別多元化的可量化目標及時間表。
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