平安好醫生（1833）公布截至去年12月底全年業績，期內收入按年跌16%至61.6億元，低於預期的64.5億元。全年錄得虧損6.07億元（人民幣，下同），按年減少60%，低於市場預期的10.1億元，不派息。
公司表示，期內醫療服務收入增2%至25.5億元；健康服務收入大跌25.3%至36.1億元。公司解釋，期內收入受一次性因素及公司業務結構戰略性優化影響而下跌，但同時優化資源配置、加強投產管控，使虧損按年縮窄。此外，期內亦聚焦於與公司戰略協同性高的業務，推動毛利率按年升4.0個百分點至27.3%，略高於預期的27.2％。
截至去年12月底，公司累計註冊用戶數為4.54億人，按年增長7.3% ；累計咨詢量為13.5億人次，按年增長6.3%；付費用戶數為4300萬人，按年增5.3%。
平安好醫生（1833）今日收報17.78港元，升0.45%。
上市委員會：新規章上市新股佔總市值兩成 拓人工智能功能審閱ESG報告
全日沽空金額247億 比率升至17% 盈富沽空金額最多 增54%
恒指收市升376點 250天線前受阻 領展供股權升36%創新高 南水轉流入 中移中石化創52周高
匯控祈耀年：收購SVB UK具戰略意義 將於季績通報收購情況
匯控1英鎊收購SVB UK 財政部：保護客戶存款 不涉納稅人金錢
SVB香港辦事處有開燈但無人應門 多家上市公司稱不受其爆煲事件影響
再有銀行爆煲 Signature Bank倒閉 為美國史上第三大銀行破產事件
匯豐推出海外護照持有人數碼開戶服務 開戶所需時間減至10分鐘內