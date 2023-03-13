公司表示，期內醫療服務收入增2%至25.5億元；健康服務收入大跌25.3%至36.1億元。公司解釋，期內收入受一次性因素及公司業務結構戰略性優化影響而下跌，但同時優化資源配置、加強投產管控，使虧損按年縮窄。此外，期內亦聚焦於與公司戰略協同性高的業務，推動毛利率按年升4.0個百分點至27.3%，略高於預期的27.2％。

截至去年12月底，公司累計註冊用戶數為4.54億人，按年增長7.3% ；累計咨詢量為13.5億人次，按年增長6.3%；付費用戶數為4300萬人，按年增5.3%。

平安好醫生（1833）今日收報17.78港元，升0.45%。

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