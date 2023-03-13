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美聯：通關效應勢剌激內地背景買家入市

新冠疫情於2020年爆發，本港和內地封關3年，令內地客赴港買樓置業的成交大跌；根據美聯物業統計，從2017年至2019年3年之間，買家印花稅入市成交(BSD)，平均每月涉及的宗數約為263宗，但2020年至2022年、即疫情期間，平均每月涉BSD成交個案僅約64宗，即下約76%；美聯物業住宅部營運總監張子存指出，透過上述數據推算，封關期間平均每月被壓抑的BSD購買力約200宗，3年即合共約7,200宗，相信本港和內地全面通關後，具內地背景買家的購買力將會陸續釋放，推動有關成交。

張子存指出，雖然內地買家短期內未必立刻來港入市，而購買力主要來自本地及居港的「新香港人」；據美聯物業數據顯示，以姓名推算，去年第4季相信為「新香港人」的買家，佔整體成交11%，而自2012年第三季以來，首次重返雙位數水平，創11年來的季度新高；由於去年第4季尚未通關，所以「新香港人」為這類具內地背景的買家的主力。

張續指，在全面通關、放寬防疫政策與「搶人才」措施的配人口下，具內地背景買家對本港樓市的購買力將大大釋放，加上本港樓價仍未重返高位，亦構成這類人士入市的誘因；事實上，港府致力推出「搶人才」措施，為本港注入新人力及資金，尤其新推出的「高才通」計劃，預計各項措施可每年吸引4.5萬名精英來港，為香港補充近12萬人口，料專才多為內地來港，將為租買帶來新動力。

 

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