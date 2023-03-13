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富衛保險去年新業務價值增加29% 分部調整稅前營運利潤增83%

李澤楷旗下的富衛保險（FWD Group）第三度向聯交所遞交上市申請文件，傳出預期集團集資約10億美元。據初步招股文件，截至2022年底的新業務價值為8.23億美元（下同），按年增加28.9%，分部調整稅前營運利潤為3.34億元，按年增83.2%。

富衛在2022年總收益為82.5億元，錄得淨虧損7.4億元，去年錄得虧損與不利的資本市場變動導致投資回報虧損。按訂明資本要求基準計算，截至2022年底的覆蓋率為288%

據文件顯示，富衛將主要產品分類為分紅人壽；非分紅人壽；危疾、定期人壽、醫療及附加保險；投資相連壽險；團體保險及企業自有人壽保險，於2022年分別對新業務價值貢獻18.9%、25.2%、34.5%、12.3%、6.9%及2.1%。

文件顯示，於2020年、2021年及2022年，富衛從股東收取合共54億美元，由集團用作一般營運資金用途及為若干收購項目提供資金。

富衛擬利用上市所籌得資金用於加強其股本、償付能力及核心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩衝，以及用作2024年對印尼人民銀行人壽保險的額外承諾出資。

 

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