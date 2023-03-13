金融壹賬通（6638）公布去年第四季及全年業績，去年第四季收入由12.24億元（人民幣，下同1），按年減少3%，歸屬於股東的虧損淨額由上一年度的3.58億元收窄至1.77億元，每股美國存託股虧損淨額4.8元。
期內毛利率為40.3%，對比前一年同期為35.2%；非國際財務報告準則毛利率42.8%，對比前一年同期40.8%。來自於第三方客戶的收入由按年增6.7%至4.42億元。
至於2022年全年，總收入按年升8%至44.64億元，2021全年股東應佔虧損淨額由2021年的12.82億元，收窄至去年的8.72億元。每股普通股虧損0.8元；每股美國存託股虧損23.9元。不派末期息。
2022年度毛利率為36.6%，按年升1.8個百分點；非國際財務報告準則毛利率為40.1%，按年跌2個百分點。
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