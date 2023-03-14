另一方面，交易員預測聯儲局加息近尾聲，美債息大為收窄，美2年期10年期債息倒掛，大幅收窄至40.906基點，但，美3個月10年期債息倒掛，曾擴大至140.779基點，創紀錄最闊。

道瓊斯工業平均指數收跌90點，跌幅0.29%，報31819點。標普500指數收跌5點，跌幅0.16%，報3855點。納斯達克綜合指數收漲49點，或0.45%，報11188點。

高盛跌3.71%，報315.51美元(下同)，是拖低道指跌幅最大的藍籌，拖累80點，而微軟升2.14%，報253.92元，貢獻道指35點。

科技股方面，蘋果收市報150.47元，升1.32%，谷歌母公司Alphabet收市報91.11元，升0.52%，亞馬遜收市報92.43元，升1.87%，Facebook收市報180.9元，升0.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.42%，報442點。德國DAX指數收跌3.04%，報14959點；法國CAC 40指數跌2.9%，報7011點；英國富時100指數收跌2.58%，報7548點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.15%，報6838點。

美國10年期債息曾跌最多7.75%，是2022年3月4日後最大跌幅。曾低見3.4119厘，是2月3日後最低。連跌3日，累計跌0.418點。

美國2年期債息曾跌最多14.2%，是2021年11月26日後最大跌幅。低見3.935點，是2022年9月21日3.9078厘後最低。

美2年期10年期債息倒掛，大幅收窄至40.906基點，是2022年10月31日40.734基點後最窄。收市報41.15基點，是2022年10月28日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴大至140.779基點，創紀錄最闊。收市報124.616基點，較上日輕微收窄。

道指曾跌最多0.89%，是3月10日後最大跌幅。曾低見31624.87點，是2022年10月25日31423.53點後最低。收市報31819.14點，是2022年10月24日後收市新低，當日報31499.62點。連跌5日，累計跌1612.3點，對上一次連跌5日是2022年9月26日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2月27日。

標指曾跌最多1.37%，是3月10日後最大跌幅。曾低見3808.86點，是1月5日3802.42點後最低。收市報3855.76點，是1月5日後收市新低，當日報3808.1點。連跌3日，累計跌136.25點，對上一次連跌3日是2月21日。