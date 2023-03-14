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港股ADR跌350點 夜期低水125點 美期升亞股跌 港燈長生科等業績

美股向下，港股ADR跌350點或1.81%，報19344點，即月恒指夜期跌56點，報19571點，夜期低水125點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.81%，折合報342.01元；阿里巴巴（9988）跌2.36%，折合報81.29元；美團（3690）跌0.85%，折合報127.9元；匯控（0005）跌3.58%，折合報54.28元；建行（0939）跌1.28%，折合報4.93元。

道期現升0.254%；標期現升0.29%；納期現升0.37%。日股現跌2%，韓股現跌1.28%，澳股現跌2%。

VIX指數隔晚升6.93%或1.72點，報26.52點。

紐油現跌0.34%或0.25美元，報74.54美元；布油現跌0.28%或0.22美元，報80.54美元；金價現跌0.13%或2.59美元，報1911.11美元；LME 銅期貨隔晚升0.72%或64美元，報8931美元。美國10年期債息現跌0.42%或0.0151厘，報3.5581厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，長江生命科技（0775）、中國飛機租賃（1848）、鴻騰（6088）、港燈（2638）、中通快遞（2057）等。

名創優品（9896）檸萌影視（9857）納入滬深港通。

金融壹賬通（6638）上季虧損收窄至1.8億人幣，全年蝕8.7億不派息。

華置（0127）向甘比續租總部，月租109萬元減近23%。

平安好醫生（1833）全年虧損收窄6成，不派末期息。平安好醫生：將資源集中在管理式醫療，降低毛利業務比例。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇2022年度總薪酬金按年增逾21%。

電視廣播（0511）（TVB）股價連跌三日累跌22%，匯豐減倉1300萬股，富途持貨進據六大。

爪哇控股（0251）發盈警，料去年轉蝕3.8億。

「Ken Sir」呂宇健首報增持毛記葵涌（1716）至逾5%，持股市值近630萬。

中國波頓（3318）發盈警，去年淨利潤料減少逾五成。

據報澳門六大博企已提交體育賽規劃。

 

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